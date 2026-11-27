Il reso parziale di un ordine scontato non restituisce automaticamente il prezzo di cartellino del prodotto che rimandi indietro. Bisogna partire dall’importo effettivamente pagato per quell’articolo e verificare come la promozione ripartisce lo sconto e tratta le restituzioni. Il Black Friday rende questo controllo particolarmente utile: comprare due prodotti per ottenere un vantaggio e conservarne uno solo può cambiare il conto finale.

Consideriamo un esempio ipotetico: un maglione da 80 euro e una sciarpa da 40, entrambi scontati del 20%, costano complessivamente 96 euro. Se la riduzione resta attribuita separatamente ai due articoli, restituire la sciarpa significa recuperare 32 euro, lasciando una spesa di 64 per il maglione. I prezzi sono didattici, non un’offerta rilevata; un coupon sull’intero ordine o una promozione subordinata a una soglia richiedono invece la lettura delle condizioni specifiche.

Separare prezzo iniziale, sconto e denaro versato

Nel nostro esempio lo sconto sul maglione vale 16 euro e quello sulla sciarpa 8. La somma dei due prezzi netti, 64 più 32, ricostruisce esattamente i 96 euro pagati. Aspettarsi 40 euro per la restituzione della sciarpa significherebbe includere nel rimborso anche gli 8 euro mai versati. È questo il primo controllo da fare sul riepilogo dell’ordine.

Il ragionamento cambia se il documento mostra soltanto un buono complessivo. Un codice da 24 euro su un carrello da 120 produce lo stesso esborso iniziale di 96 euro, ma da questa uguaglianza non deriva che il rimborso parziale segua lo stesso metodo. Serve sapere come viene attribuito il beneficio e se rimangono soddisfatti i requisiti della promozione. Il solo totale della carta non contiene queste informazioni.

Un coupon promozionale non equivale a contante

Un esempio concreto della necessità di leggere il contratto arriva dalle condizioni di Zalando, sezione 4 sui buoni promozionali. La società distingue questi codici dai buoni regalo acquistati, ammette possibili importi minimi e specifica che i buoni promozionali non sono rimborsabili in denaro, neppure quando i prodotti vengono restituiti in tutto o in parte.

Il punto 4.5 prevede inoltre uno specifico caso di ricalcolo quando, dopo il recesso, il valore dell’ordine scende sotto il valore del buono. La formulazione va letta nel suo perimetro: non dimostra che ogni negozio possa cancellare qualsiasi sconto per un reso parziale, né consente di sostituire quella condizione con una diversa soglia immaginata. Per una campagna concreta occorrono anche le regole del codice effettivamente utilizzato.

Il rimborso e il costo del ritorno sono due conti diversi

L’AGCM ricorda il diritto di recesso negli acquisti online e distingue il rimborso dalle spese per restituire il prodotto. La guida di TradingCenter agli acquisti online, alle eccezioni e ai costi del reso approfondisce questo quadro. Qui il passaggio aggiuntivo consiste nel riconciliare il rimborso con il prezzo scontato del singolo bene.

Torniamo alla sciarpa rimborsata per 32 euro. Se, nell’ipotesi, la spedizione di ritorno costa 6 euro a carico del cliente, il recupero netto di liquidità è 26. L’esborso complessivo rimasto dopo acquisto e restituzione è quindi 70 euro: 96 iniziali, meno 32 rimborsati, più 6 di spedizione. Il maglione continua ad avere un prezzo netto di 64; gli altri 6 sono il costo dell’operazione di reso. Non abbiamo incluso ulteriori oneri o interessi.

Quali documenti confrontare prima di chiudere il pacco

Salva il riepilogo con i prezzi per articolo, le condizioni del codice e il prospetto del rimborso. Cerca eventuali spese trattenute e verifica se il ritorno è gratuito oppure a pagamento. Quando manca il dettaglio, chiedi al venditore una ricostruzione degli importi: prezzo attribuito al prodotto, quota di sconto, somma restituita e motivo delle eventuali differenze.

Conserva anche la prova della spedizione e confronta l’accredito effettivo con quello annunciato. Se i conti non coincidono, una richiesta che indica una differenza precisa è più utile di una contestazione generica dello sconto. Non serve anticipare un acquisto aggiuntivo per recuperare un coupon: prima bisogna chiarire quale somma era dovuta per il reso già effettuato.