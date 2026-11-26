Versare 10 mila euro su un mutuo può alleggerire la rata oppure permettere di chiudere prima il debito, ma i due risultati non sono equivalenti. Nella nostra simulazione, con 100 mila euro residui, dieci anni e tasso fisso del 4%, ridurre la rata fa risparmiare circa 2.149 euro di interessi; mantenere la rata e accorciare il piano ne risparmia circa 4.578. Sono scenari matematici, da verificare con le possibilità previste dal proprio contratto.

La durata più breve riduce maggiormente gli interessi perché il capitale viene restituito più rapidamente. La rata più bassa lascia invece circa 101 euro in più ogni mese per il bilancio familiare. In entrambi i casi escono subito 10 mila euro: il risparmio futuro non sostituisce la liquidità necessaria per affrontare una spesa imprevista oggi.

Le ipotesi che rendono confrontabili i due piani

Consideriamo un debito residuo di 100.000 euro, 120 rate mensili ancora da pagare e un tasso annuo nominale fisso del 4%, diviso per dodici per ottenere quello mensile. Il rimborso segue un ammortamento a rata costante. Supponiamo che il versamento avvenga immediatamente dopo una rata, senza interessi giornalieri da regolare, e porti il capitale a 90.000 euro.

Il modello esclude spese accessorie, effetti fiscali, eventuali costi applicabili al singolo contratto e rendimento alternativo dei risparmi. Usa valori non arrotondati durante il calcolo e mostra i risultati ai centesimi. Gli estratti della banca possono differire per arrotondamenti, convenzioni temporali e data effettiva dell’operazione.

La guida al mutuo ipotecario della Banca d’Italia ricorda che il rimborso anticipato può riguardare tutto o parte del debito e spiega il legame fra durata e interessi. Il diritto di restituire capitale non va però confuso con la possibilità di scegliere liberamente qualsiasi nuovo piano: chiedi alla banca quali modalità sono disponibili nel tuo caso e fatti consegnare il conteggio aggiornato.

Prima strada: restano dieci anni, scende la rata

La rata teorica iniziale è 1.012,45 euro. Senza versamento aggiuntivo, le 120 rate comportano circa 21.494,17 euro di interessi futuri, oltre alla restituzione dei 100.000 euro. Dopo il pagamento anticipato, mantenendo durata e tasso, la rata su 90.000 euro scende a 911,21 euro.

Il sollievo mensile è quindi circa 101,25 euro, calcolato prima degli arrotondamenti. Gli interessi futuri diventano 19.344,75 euro: il risparmio rispetto al piano originario è 2.149,42. Non devi sommare i 10.000 euro versati al risparmio: sono capitale restituito prima, non interessi evitati né denaro regalato dalla banca.

Seconda strada: resta la rata, diminuiscono i mesi

Se, come alternativa da concordare, mantieni la rata teorica di 1.012,45 euro sul capitale ridotto, il debito si chiude con 105 rate ordinarie e una rata finale di circa 608,93 euro. Servono quindi 106 scadenze mensili invece di 120, ossia 14 mesi in meno.

Gli interessi futuri ammontano a circa 16.916,33 euro. Rispetto al piano senza rimborso anticipato, il taglio è 4.577,84 euro; rispetto alla soluzione con rata ridotta, gli interessi sono inferiori di altri 2.428,42 euro, usando i valori non arrotondati. In cambio, continui a sostenere l’esborso mensile più alto fino alla chiusura.

Come rifare il calcolo e leggere i limiti

La rata costante si ottiene moltiplicando il capitale per il tasso mensile e dividendo per uno meno il fattore di sconto: R = C × i / [1 − (1 + i)^(−n)]. Qui i è 0,04 / 12 e n è 120. Per la durata ridotta, ogni mese si aggiungono gli interessi al debito residuo e si sottrae la rata, fino al saldo finale.

La simulazione non indica quale scelta sia migliore per tutte le famiglie. Chi ha entrate fragili può attribuire più valore alla rata minore; chi dispone di una riserva adeguata può preferire ridurre la durata, se consentito. Prima di impegnare la somma, confronta anche altri debiti e spese già previste.

Un mutuo resta un finanziamento garantito dall’immobile: pagamenti non sostenibili possono avere conseguenze gravi, fino all’esecuzione sulla casa. Il confronto corretto affianca al risparmio lordo di interessi la riserva che rimane disponibile. Per un tasso variabile, inoltre, i risultati non sono fissi: occorre rifare gli scenari al variare del tasso, senza presentare gli interessi futuri come già determinati.