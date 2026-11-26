Una confezione che passa da 500 a 450 grammi mantenendo lo stesso prezzo costa l’11,11% in più al chilo. La quantità diminuisce del 10%, ma il rincaro unitario è maggiore perché il nuovo prezzo viene diviso per un peso più basso. L’esempio è ipotetico e presuppone lo stesso prodotto, con caratteristiche e qualità invariate.

Se prima pagavi 3 euro per mezzo chilo, il prezzo era 6 euro al chilo. Con 3 euro per 450 grammi diventa circa 6,67. Alla cassa spendi ancora tre euro per confezione, ma porti a casa meno prodotto: per capire il cambiamento devi confrontare una quantità uguale, non soltanto il numero stampato sul cartellino più grande.

Perché meno 10% di peso non significa più 10% di prezzo

La riduzione del contenuto è 50 grammi su 500, dunque 50 / 500 = 10%. L’aumento del prezzo unitario si calcola invece confrontando 3 / 0,450 con 3 / 0,500. Il rapporto tra i due valori è 500 / 450, cioè 1,1111: sottraendo uno e moltiplicando per cento si ottiene l’11,11%.

La formula più rapida, quando il prezzo della confezione non cambia, è peso precedente diviso peso nuovo, meno uno. Una riduzione da 500 a 400 grammi porta il rincaro al 25%, non al 20%. Sono percentuali diverse perché peso perso e nuovo costo al chilo utilizzano denominatori differenti.

Il prezzo al chilo rende confrontabili le confezioni

La direttiva europea sull’indicazione dei prezzi, articoli 1 e 2, distingue prezzo di vendita e prezzo per unità di misura proprio per facilitare il confronto. Quest’ultimo si riferisce, per esempio, a un chilogrammo o a un litro. Il testo contempla anche casi particolari ed esenzioni: qui utilizziamo il criterio di confronto, senza valutare la conformità di una specifica etichetta.

Per rifare il conto con il telefono, dividi il prezzo per i grammi e moltiplica per mille. Con 3 euro e 450 grammi ottieni 6,6667 euro al chilo, arrotondati a 6,67. Per calcolare la variazione percentuale conviene utilizzare i valori non arrotondati: confrontare 6,67 con 6 produce un piccolo scarto rispetto al risultato esatto.

Se cambiano contemporaneamente prezzo e quantità

Una confezione più piccola può anche costare meno in valore assoluto senza essere diventata più conveniente. Nell’ipotesi di un passaggio da 3 euro per 500 grammi a 2,90 euro per 450, il prezzo unitario sale da 6 a circa 6,44 euro al chilo: l’aumento è del 7,41%, benché alla cassa si paghino dieci centesimi in meno.

Per mantenere invariati i 6 euro al chilo, 450 grammi dovrebbero costare 2,70 euro. Questa soglia rende il confronto immediato: con qualità identica, sopra 2,70 il nuovo formato ha un costo unitario maggiore, sotto ha un costo unitario minore. Non è una previsione su quanto il produttore debba chiedere, ma l’equivalenza matematica fra i due formati.

Che cosa cambia nel budget familiare

Se consumi cinque chili del prodotto, al vecchio prezzo unitario il costo teorico era 30 euro; al nuovo è circa 33,33. Nella pratica compri confezioni intere: dieci pacchi da 450 grammi costano ancora 30 ma forniscono soltanto 4,5 chili. Dodici pacchi portano la quantità a 5,4 chili e la spesa a 36 euro, lasciando una scorta per il periodo successivo.

Questo scarto fra consumo e acquisto spiega perché il singolo scontrino può non mostrare subito tutto il cambiamento. Per confrontare periodi diversi registra quantità acquistate e scorte, senza attribuire al rincaro anche prodotti comprati in anticipo. Il confronto richiede inoltre ricetta, qualità e uso comparabili: una diversa concentrazione o resa può rendere insufficiente il solo peso.

La confezione ridotta non dimostra da sola un illecito. Il calcolo serve a riconoscere quanto costa la stessa quantità e a decidere con informazioni omogenee. La copertina è rappresentativa: le dimensioni dei pacchi e delle porzioni raffigurate non sono misurazioni dei pesi dell’esempio.