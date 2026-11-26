Un buono da 20 euro ottenuto spendendone 100 non equivale necessariamente a uno sconto del 20% sugli acquisti complessivi. Se per utilizzarlo devi fare una seconda spesa da almeno 100 euro, acquisti beni per 200 e ne paghi 180: il vantaggio è del 10%. È un esempio ipotetico, valido soltanto se il buono viene utilizzato integralmente e i prezzi restano comparabili.

Il punto decisivo è il denominatore: i 20 euro vanno rapportati anche alla spesa necessaria per riscattarli. Inoltre, una riduzione rispetto al prezzo dei due carrelli non dimostra che il tuo bilancio sia migliorato. Se il secondo acquisto non era previsto, puoi spendere più denaro proprio mentre ottieni uno sconto.

Dal valore stampato al beneficio effettivo

Immaginiamo una promozione che assegni un buono da 20 euro dopo una spesa da 100, utilizzabile successivamente su almeno altri 100 euro di prodotti ammessi. Alla prima cassa paghi 100. Alla seconda presenti il buono e paghi 80. Il conto completo è 100 + 80 = 180 euro per due carrelli che, prima del beneficio, ne valevano 200.

Il rapporto 20 / 100 descrive il valore nominale del premio rispetto alla prima spesa. Il rapporto 20 / 200 descrive invece la riduzione sul totale dei beni acquistati. Entrambi i calcoli sono aritmeticamente corretti, ma rispondono a domande diverse. Usare il primo per raccontare il secondo gonfia il vantaggio percepito.

Se la soglia del secondo acquisto fosse 50 euro, il totale prima dello sconto sarebbe 150 e il pagamento complessivo 130: 20 / 150 = 13,33%. Se non fosse richiesta alcuna spesa aggiuntiva oltre ai 20 euro interamente coperti dal buono, il totale dei beni sarebbe 120 e il pagamento 100, con un beneficio del 16,67%. Queste condizioni sono ipotesi di calcolo, non offerte effettivamente disponibili.

Il confronto giusto include la spesa che avresti fatto

Supponiamo che il secondo carrello da 100 euro sia composto interamente da prodotti che avresti comunque comprato, negli stessi quantitativi e agli stessi prezzi. In quel caso il buono riduce di 20 euro un’uscita già prevista. Occorre però verificare se un altro negozio avrebbe venduto quel medesimo paniere a meno: lo sconto non rende automaticamente competitivo il prezzo di partenza.

Se invece avevi bisogno di soli 60 euro di prodotti e ne aggiungi 40 per raggiungere la soglia, paghi 80 anziché i 60 programmati. Hai risparmiato 20 sul carrello ampliato ma hai speso 20 in più rispetto al bisogno iniziale. Gli articoli aggiunti possono essere utili in futuro; se sono superflui o si deteriorano, il premio non recupera quella perdita.

Le condizioni che possono cambiare il conto

Prima di attribuire al buono il suo intero valore, controlla scadenza, soglia minima, categorie escluse, cumulabilità e possibilità di usare il residuo. Non assumere che tutte le promozioni permettano più utilizzi o restituiscano la differenza. Sono dettagli da leggere nel regolamento specifico, insieme alle conseguenze di un eventuale reso.

Nelle FAQ del MIMIT sugli annunci di riduzione di prezzo, la risposta 2 distingue gli sconti condizionati dalla disciplina del prezzo precedente prevista dall’articolo 17-bis. Ricorda inoltre che restano applicabili le regole sulle pratiche commerciali scorrette. Il calcolo di convenienza del consumatore non sostituisce la valutazione giuridica di una specifica pubblicità.

Prima della cassa, scrivi tre cifre

Annota quanto spenderesti senza la promozione, quanto pagherai complessivamente per ottenere e utilizzare il premio e quali prodotti aggiuntivi riceverai. Mantieni separato il denaro effettivamente risparmiato dal valore dei beni che non avevi previsto di comprare. Se il buono scade inutilizzato, il beneficio realizzato è zero: averlo ricevuto non equivale ad aver già recuperato 20 euro.