Vendi online un oggetto usato per 30 euro, ma con 2 euro di imballaggio e 5 di spedizione a tuo carico ne recuperi 23. Se impieghi anche 45 minuti, il saldo sul conto resta 23: il tempo non è un addebito bancario. Attribuendogli per confronto un valore di 10 euro l’ora, il risultato economico scende invece a 15,50 euro. Sono ipotesi illustrative, non tariffe di una piattaforma.

Vendere più oggetti in un lotto può ridurre messaggi, appuntamenti e spedizioni, ma spesso richiede di accettare un prezzo complessivo inferiore. La scelta dipende quindi da due conti distinti: quanto denaro resta davvero e quanto tempo serve per ottenerlo. Nessuno dei due misura un guadagno rispetto al prezzo originario dell’oggetto.

Non sottrarre una spedizione che paga qualcun altro

Il primo passo è leggere come funziona la transazione scelta. La guida di TuttoSubito alla spedizione per il venditore indica che, nella spedizione gestita dal servizio, il trasporto è a carico dell’acquirente. Il venditore deve comunque preparare il pacco seguendo le istruzioni. Non è dunque corretto applicare automaticamente l’esempio dei 5 euro trattenuti al venditore a quel servizio.

Se sul prezzo di 30 euro sostieni soltanto 2 euro di materiali, senza altri oneri, il ricavo di cassa è 28. Se concordi una vendita con spedizione inclusa nei 30 e paghi tu 5 euro al corriere, diventa 23. Se incassi separatamente un rimborso del trasporto, devi registrare sia quell’entrata sia l’uscita corrispondente: altrimenti conteggi il costo due volte.

Verifica inoltre commissioni, servizi facoltativi, assicurazione del pacco e costi per raggiungere il punto di consegna. Non stiamo affermando che ogni piattaforma li applichi: vanno inseriti soltanto quelli effettivamente previsti. Il prezzo dell’annuncio può anche differire dalla cifra che l’acquirente accetta di pagare.

Quanto vale il tempo, senza confonderlo con una spesa

Nell’ipotesi iniziale i 45 minuti comprendono fotografie, descrizione, messaggi, preparazione e consegna. Valutarli 10 euro l’ora significa attribuire 7,50 euro al tempo impiegato: 23 meno 7,50 dà 15,50. Questa è una convenzione personale per confrontare alternative, non un salario garantito o una voce fiscalmente deducibile.

Se per te liberare spazio è prioritario, puoi attribuire al tempo un peso diverso. Se invece devi fare un viaggio apposito, occorre aggiungere minuti e costi marginali. Un tragitto già previsto non va imputato integralmente alla vendita, mentre una consegna organizzata soltanto per quell’oggetto può assorbire buona parte dell’incasso.

Tre vendite separate oppure un solo lotto

Supponiamo di avere tre oggetti vendibili ciascuno a 30 euro, con gli stessi costi di 2 euro per confezione, 5 per trasporto e 45 minuti di lavoro. Vendendoli separatamente, dopo aver trovato tutti e tre gli acquirenti, restano 69 euro e servono 135 minuti. Valutando il tempo 10 euro l’ora, il risultato comparabile è 46,50 euro.

Un lotto ceduto a 75 euro, con 4 euro di imballaggio, 7 di trasporto e un’ora complessiva, lascia 64 euro di cassa e 54 dopo il valore attribuito al tempo. Recuperi 5 euro in meno sul conto ma risparmi 75 minuti. I prezzi e le durate sono ipotetici: il lotto può richiedere più attesa oppure superare i limiti del pacco.

Il numero utile prima di accettare un’offerta

Confronta il ricavo netto delle alternative soltanto dopo aver reso coerenti chi paga il trasporto, dimensioni del collo e tempo previsto. Un oggetto fragile può richiedere più protezione; risparmiare sull’imballaggio può esporre a danni e contestazioni. L’esempio presume consegna regolare e pagamento completato: non comprende resi o controversie.

Questi calcoli riguardano il recupero di denaro da beni già posseduti. Non determinano utile imponibile, obblighi dichiarativi o convenienza di un’attività commerciale. Per decidere tra singola vendita e lotto basta mantenere separati prezzo richiesto, denaro disponibile a operazione conclusa e valore personale del tempo dedicato.