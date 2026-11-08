Gli acquisti online presso un professionista prevedono normalmente 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, ma la regola ha eccezioni e il reso può avere un costo. Prima di ordinare conviene verificare chi vende, che cosa si compra e quali condizioni accompagnano la restituzione.

La distinzione diventa utile quando si confrontano offerte vicine. Un prezzo inferiore di pochi euro può perdere parte del vantaggio se il prodotto è difficile da scegliere a distanza e la spedizione di ritorno è onerosa.

Da quando si contano i giorni

Secondo la guida europea sul diritto di recesso, per i beni il termine ordinario parte dalla consegna, mentre per i servizi parte dalla conclusione del contratto. Il recesso permette di ripensarci senza dover motivare la decisione. È utile conservare la prova della comunicazione al venditore e seguire le istruzioni di restituzione.

La data dell’ordine, quella del pagamento e quella dell’arrivo del pacco possono essere diverse. Annotarle nella stessa cartella evita di usare il riferimento sbagliato quando si decide di restituire un articolo.

I casi da controllare prima del pagamento

La tutela ordinaria non si applica agli acquisti da privati. Fra le eccezioni indicate dalla guida europea figurano beni personalizzati o rapidamente deperibili e prenotazioni per date specifiche. Per contenuti digitali e servizi già eseguiti contano anche i consensi richiesti per l’avvio dell’esecuzione e la perdita del diritto.

La presenza di un marketplace conosciuto non basta a identificare la controparte: bisogna leggere la scheda del venditore. Analogamente, un oggetto scelto in un colore disponibile a catalogo e un articolo realizzato su misura meritano un esame diverso delle condizioni applicabili.

Il costo che resta dopo il rimborso

Le spese di restituzione possono restare al consumatore quando è stato informato prima dell’acquisto; il venditore può anche offrirsi di sostenerle. Per un oggetto ingombrante il trasporto può incidere molto più che per una maglietta.

Immaginiamo un prodotto da 80 euro, con consegna gratuita, restituito legittimamente e rimborsato per intero. Se il reso a carico del cliente costa 12 euro, l’operazione lascia comunque un costo di 12 euro. È un esempio ipotetico: importi e procedure reali dipendono dal contratto e dal tipo di bene.

Un confronto utile affianca prezzo, spedizione iniziale, costo del ritorno e indirizzo cui inviare il pacco. È meglio conoscere questi elementi prima dell’ordine, soprattutto se il venditore opera da un Paese diverso.

Ripensamento e guasto seguono percorsi diversi

Restituire un prodotto perché si è cambiata idea è diverso dal segnalare un difetto di conformità. L’articolo sullo smartphone ricondizionato che si guasta dopo 14 mesi approfondisce questa seconda situazione e il ruolo delle condizioni di vendita.

Per rendere più semplice qualsiasi richiesta, conviene conservare ordine, condizioni, prova della consegna e scambio con l’assistenza. Una fotografia dell’imballaggio e del prodotto prima della spedizione aiuta a documentare il reso. Il diritto applicabile e il costo concreto diventano così due elementi leggibili, invece di una generica promessa di «reso facile».