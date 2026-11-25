Una tredicesima da 1.500 euro può lasciare soltanto 400 euro per nuove spese, se 1.100 sono già necessari per impegni che lo stipendio ordinario non copre. È un esempio ipotetico di bilancio familiare, non una stima della tredicesima media né del trattamento fiscale. Il punto è capire quanto del pagamento aggiuntivo sia davvero disponibile prima di distribuirlo tra regali, viaggi e acquisti rimandati.

Il saldo bancario mostra il denaro presente in un momento preciso. Il budget guarda anche quello che dovrà uscire. La differenza diventa evidente a dicembre, quando spese concentrate e pagamenti annuali possono assorbire una parte dell’accredito. Per decidere quanto spendere serve quindi una fotografia delle prossime scadenze, insieme alle riserve già costituite.

Il conto da fare prima degli acquisti

Immaginiamo una persona che riceva 1.500 euro netti e abbia già coperto con lo stipendio affitto, alimentari e normali utenze. Restano però 600 euro di assicurazione annuale, 300 euro per una manutenzione già preventivata e 200 euro per un conguaglio comunicato dal fornitore. Sono valori inventati per illustrare il metodo, comprensivi degli importi finali da pagare.

La somma degli impegni è 600 + 300 + 200 = 1.100 euro. Il margine residuo diventa 1.500 − 1.100 = 400 euro. Se si desidera conservarne 150 per eventuali spese aggiuntive, il tetto per acquisti discrezionali scende a 250 euro. Quest’ultima scelta dipende dalla situazione personale: non rappresenta una percentuale di risparmio valida per tutti.

Il calcolatore del budget della Banca d’Italia invita a registrare entrate e uscite con la loro frequenza corretta, includendo impegni periodici e piccoli acquisti. Il nostro esempio applica quel criterio a un pagamento concentrato, senza attribuire alla Banca d’Italia gli importi della simulazione.

L’errore opposto: sottrarre due volte la stessa spesa

Supponiamo ora che per l’assicurazione siano stati messi da parte 50 euro al mese per dodici mesi. I 600 euro esistono già in una riserva separata. Se quella somma resta disponibile e non è destinata ad altro, sottrarre nuovamente l’intero premio dalla tredicesima sottostima il margine.

In questa seconda situazione, gli impegni ancora scoperti sono soltanto 300 + 200 = 500 euro. Della tredicesima restano 1.000 euro, prima di ulteriori decisioni. La differenza fra i due scenari non nasce da un maggiore reddito: nasce dall’aver finanziato in precedenza una scadenza. Per questo ogni voce dovrebbe indicare sia l’importo da pagare sia quanto è già accantonato.

Il calendario può cambiare la scelta

Un budget in equilibrio a fine mese può attraversare giorni difficili se una scadenza precede l’accredito. Prima di impegnare il denaro, conviene affiancare a ciascuna spesa la data richiesta e usare per la tredicesima la data effettivamente comunicata dal datore di lavoro. Questo articolo non presume un giorno di pagamento identico per tutti i contratti.

Anche la cifra va presa dal netto atteso o dal cedolino disponibile, senza utilizzare automaticamente lo stipendio netto di un mese ordinario. Se l’importo è ancora incerto, è utile tenere separata la parte confermata da quella soltanto stimata. Una prenotazione non rimborsabile trasforma infatti una previsione di entrata in un impegno concreto.

Un piano che continua anche dopo dicembre

La verifica finale comprende le spese di gennaio già note e non coperte dalle entrate ordinarie. Non occorre caricare sul pagamento natalizio tutti i costi dell’anno: basta evitare che una scadenza imminente scompaia dal foglio perché cade dopo le feste. Una riserva per imprevisti va inoltre distinta dai soldi per acquisti già programmati.

Il risultato utile è una somma in euro, accompagnata da un calendario, non un giudizio su quanto sia giusto spendere per Natale. Nell’esempio iniziale il margine è 400 euro; nel secondo è 1.000. Conoscere la differenza permette di scegliere senza scoprire a gennaio che il pagamento aggiuntivo era già impegnato.