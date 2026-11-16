Pedaggio autostradale calcolato dal casello più lontano anche se l’automobilista ha percorso soltanto 40 chilometri. Succede quando all’uscita manca il biglietto e il gestore non riesce ad associare il veicolo alla stazione di entrata. Sulla rete di Autostrade per l’Italia il conducente può dichiarare dove è entrato e chiedere il ricalcolo. Se ha già pagato al casello, può recuperare la differenza attraverso la procedura di rimborso. Conviene quindi conservare il documento consegnato all’uscita anche quando si è riusciti a sollevare la sbarra pagando con la carta.

Perché il conto può superare il costo dei 40 chilometri

Immaginiamo un viaggio fra due svincoli che distano 40 chilometri. La stazione di arrivo conosce il punto di uscita e la classe del veicolo. Il biglietto ritirato alla partenza contiene l’informazione che manca per attribuire il pedaggio alla tratta giusta. In sua assenza, l’articolo 176 del Codice della strada prevede che il conteggio parta dalla stazione d’ingresso più lontana, salva la possibilità di provare quella effettiva. Il rapporto può riportare le diciture «Biglietto smarrito» oppure «Entrata non rilevata».

Quanto costa, allora, l’errore? Per fare il confronto servono le due stazioni e la classe del veicolo. Su uno stesso percorso un’automobile e un mezzo pesante possono avere tariffe diverse. Anche due tratti autostradali della medesima lunghezza possono avere costi differenti. Applicare una tariffa chilometrica media ai 40 chilometri rischia di produrre una cifra che il gestore non riconoscerà. La somma da confrontare con quanto richiesto è il pedaggio per la propria classe fra il casello effettivo di ingresso e quello di uscita.

Il dato decisivo è il nome del casello di entrata

Autostrade per l’Italia mette a disposizione una procedura per autocertificare il casello di ingresso. Il numero del rapporto consente di individuare il transito. Prima di compilare la richiesta vale la pena ricostruire data, direzione di marcia e denominazione esatta dello svincolo. In una città servita da più ingressi, indicare soltanto il nome del comune può lasciare aperta proprio la questione che si vuole risolvere.

Alla dichiarazione si può allegare documentazione utile. Una ricevuta di una sosta con data e località o il percorso registrato dal navigatore possono aiutare a ricostruire il viaggio. La loro utilità dipende da ciò che mostrano realmente. Una ricevuta del pranzo prova che ci si trovava in un certo luogo, ma può essere compatibile con diversi accessi all’autostrada. Il gestore si riserva di valutare la dichiarazione e di verificarla anche in seguito.

Due procedure secondo quello che è successo alla cassa

Se si è ritirato un rapporto di mancato pagamento, si può chiedere la correzione del percorso e verificare con il gestore l’importo da saldare. Il rapporto può essere pagato senza maggiorazione entro 15 giorni dalla sua emissione. Per questo conviene controllare subito le scadenze riportate sul documento e seguire l’esito della pratica. La copia dell’autocertificazione è utile per riferirsi alla stessa richiesta in caso di sollecito.

Chi invece ha già versato l’intero pedaggio conserva ricevuta e prova del pagamento. Dopo aver autocertificato l’ingresso può scegliere la voce dedicata al rimborso e indicare come ha pagato. Per un’auto presa a noleggio è utile associare tempestivamente la ricevuta a targa e data di utilizzo, perché una comunicazione successiva potrebbe arrivare anzitutto all’intestatario del veicolo. La verifica finale è semplice quanto concreta: sul nuovo conteggio devono comparire l’ingresso dichiarato, l’uscita effettiva e la classe corretta.