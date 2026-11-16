Anticipo del TFR per comprare la prima casa. Un dipendente con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore e 20 mila euro di trattamento di fine rapporto maturato in azienda può chiedere, nella disciplina ordinaria, fino a 14 mila euro lordi. Il massimo si ottiene applicando il 70% alla somma cui avrebbe diritto se il rapporto cessasse alla data della domanda. Per sapere quanta liquidità avrà a disposizione al rogito servono però altre due informazioni: il netto che l’azienda prevede di erogare e la data in cui accoglierà la richiesta.

Come leggere la cifra riportata nel prospetto

L’articolo 2120 del Codice civile permette di chiedere l’anticipo mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso. Il saldo utile può essere diverso da quello indicato nell’ultimo prospetto annuale, perché nel frattempo il dipendente ha lavorato altri mesi. Il primo passo concreto è farsi indicare dall’ufficio paghe il TFR disponibile alla data prescelta. Va chiarito anche quale parte è rimasta nel regime ordinario e quale, eventualmente, è confluita nella previdenza complementare. Per la posizione in un fondo pensione valgono regole proprie.

Con 20 mila euro integralmente disponibili, una richiesta di 12 mila euro lordi rappresenta il 60% e resta entro il tetto. Una richiesta di 16 mila lo supera di 2 mila. I 14 mila dell’esempio sono una somma lorda soggetta a tassazione. Il conteggio netto dipende dalla posizione del dipendente. Un acquirente che deve versare esattamente 14 mila euro al venditore rischia quindi di lasciare scoperta una parte del saldo se nel preventivo usa l’importo lordo.

Quante domande può accogliere l’azienda

I due limiti annuali riguardano il numero delle anticipazioni. Il primo è il 10% dei dipendenti aventi titolo, il secondo il 4% di tutti i dipendenti. Devono essere rispettati entrambi. Immaginiamo un’impresa con 200 dipendenti, dei quali 50 hanno l’anzianità richiesta. Il primo calcolo dà cinque, il secondo otto. In questa ipotesi il limite ordinario è di cinque richieste soddisfatte nell’anno. Le percentuali hanno un denominatore diverso da quello utilizzato per calcolare la somma spettante al singolo.

Il contratto collettivo o un patto individuale possono prevedere condizioni di miglior favore. Il contratto collettivo può anche stabilire criteri di priorità fra le domande. Per chi ha già fissato la data del rogito, conoscere il saldo disponibile e aver maturato l’anzianità richiesta risolve quindi soltanto parte del problema. Conviene chiedere all’azienda quale regola applica alle domande concorrenti e quando potrà dare una risposta scritta.

La casa da acquistare e le somme da anticipare al venditore

La causale prevista comprende l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Il testo richiama l’atto notarile. La Corte costituzionale, con la sentenza 142 del 1991, ha riconosciuto che un acquisto in corso può essere documentato anche con altri mezzi idonei a provarne l’effettività. Chi sta per firmare un preliminare con caparra o acconto può quindi chiedere prima all’ufficio paghe come documentare l’operazione e quali integrazioni serviranno per la propria pratica.

Nel regime ordinario si può ottenere l’anticipazione una sola volta nel corso del rapporto e la somma viene detratta dal TFR finale. Una richiesta inferiore al massimo conserva più TFR per il futuro. Al momento di decidere l’importo, il confronto più utile è fra la somma netta necessaria all’acquisto, il denaro già disponibile e la data in cui il venditore dovrà essere pagato.