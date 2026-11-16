Abbonamento a bus e metro da 320 euro, pagato con la carta e interamente a carico del pendolare. Con sufficiente imposta da cui detrarre la spesa e senza riduzioni legate al reddito, il risparmio fiscale massimo è di 47,50 euro. Settanta dei 320 euro restano fuori dal calcolo. Il primo documento da cercare è la ricevuta dell’azienda di trasporto che collega l’acquisto alla tessera, al prezzo e al periodo di validità. L’addebito sulla carta aiuta a dimostrare come sono usciti i soldi.

Il conto da fare prima di inserire la spesa

Per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la base annua su cui applicare il 19% arriva a 250 euro. Con la spesa del nostro esempio si raggiunge il tetto. Il costo che rimane dopo aver utilizzato per intero la detrazione è quindi di 272,50 euro. Applicare il 19% direttamente a 320 darebbe 60,80 euro e farebbe sottostimare la spesa effettiva di 13,30 euro. Le categorie ammesse sono riportate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle altre spese detraibili.

Per chi acquista un abbonamento da 180 euro, alle stesse condizioni, il risparmio massimo scende a 34,20 euro. Se durante l’anno si acquistano più abbonamenti, si sommano gli importi ammissibili. Dodici pagamenti mensili allo stesso gestore possono raggiungere il tetto esattamente come una sola ricarica annuale. Nel bilancio di un pendolare, confrontare offerte mensili e annuali richiede perciò anche il numero di mesi in cui si prevede davvero di viaggiare.

Che cosa deve risultare dalla ricevuta

Il titolo di viaggio deve permettere un numero illimitato di spostamenti per un determinato periodo, su una tratta o su una rete. Una raccolta di biglietti di corsa semplice, anche se il totale raggiunge 320 euro e il percorso è sempre quello fra casa e ufficio, segue un’altra regola. Per una tessera elettronica ricaricata più volte è utile recuperare dall’area clienti le ricevute relative ai singoli acquisti. Il numero stampato sulla tessera, da solo, non dice quando e quanto è stato pagato.

La documentazione dovrebbe ricostruire chi ha utilizzato l’abbonamento, l’importo, il periodo coperto e la data del pagamento. Se il documento dell’azienda attesta anche il pagamento con carta, la prova è già riunita in un unico posto. Altrimenti si può associare la ricevuta alla contabile o al movimento della carta. Per una tessera nominativa è prudente conservare anche il riferimento che collega il numero al titolare. Questo evita che, mesi dopo, si debba risalire all’abbonamento da una descrizione bancaria generica.

Come cambiano i conti con il rimborso del datore

Immaginiamo che l’impresa rimborsi 100 dei 320 euro attraverso un beneficio esente. Rimangono 220 euro a carico del lavoratore. Se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, la detrazione su questa somma è di 41,80 euro. Conta quindi anche la natura del rimborso in busta paga. L’esempio riguarda un contributo esente e non si può trasferire automaticamente a una voce che abbia già concorso al reddito imponibile.

Prima di confermare la dichiarazione si possono confrontare ricevuta, data di pagamento, rimborsi e importo proposto nella precompilata. Per decidere se l’annuale conviene, invece, il confronto utile nel proprio bilancio personale è fra il costo dopo l’agevolazione effettivamente utilizzabile e la spesa per i mesi di viaggio previsti. Il pagamento dei 320 euro avviene subito, mentre il beneficio fiscale passa attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno di spesa.