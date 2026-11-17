Il petrolio WTI di dicembre è tornato a 87 dollari al barile alle 14:52 italiane di martedì 17 novembre, con un rialzo dell’1,49% rispetto agli 85,72 dollari della seduta precedente. Nello stesso minuto il future di gennaio sul Brent quotato al NYMEX valeva 93,75 dollari, in aumento dell’1,42%. Il greggio americano aveva toccato un minimo di 84,68 dollari in mattinata. Dal minimo fino alla rilevazione del pomeriggio ha quindi recuperato 2,32 dollari al barile.

Quanto costa davvero in più il Brent di gennaio

Chi guarda i due prezzi in apertura trova una differenza di 6,75 dollari. È il divario tra i contratti citati più spesso nelle cronache della seduta, ma dicembre e gennaio sono due mesi di consegna diversi. Per isolare l’effetto del calendario abbiamo confrontato anche le quotazioni dello stesso minuto e della stessa scadenza, usando le serie intraday dei tre contratti NYMEX distribuite da Yahoo Finance.

Alle 14:51 italiane il WTI di dicembre valeva 86,99 dollari, quello di gennaio 85,60 e il Brent di gennaio 93,77. Sottraendo dal Brent il contratto americano di dicembre si ottengono 6,78 dollari. Sottraendo quello di gennaio, il premio sale a 8,17 dollari al barile. La differenza tra i due risultati, 1,39 dollari, coincide con il sovrapprezzo che il mercato riconosceva al WTI di dicembre rispetto a quello del mese successivo.

Il confronto omogeneo dice anche come è cambiato il rapporto fra i due greggi dalla seduta precedente. Allora il Brent di gennaio valeva 92,44 dollari e il WTI dello stesso mese 84,47. Il divario era dunque di 7,97 dollari. Nel pomeriggio è aumentato di 20 centesimi: entrambi i contratti hanno guadagnato terreno, ma quello sul Brent ha recuperato un po’ di più in dollari per barile.

Nell’ultima lettura disponibile prima della pubblicazione, alle 14:58, il WTI di dicembre era a 86,98 dollari. Il Brent di gennaio a 93,74 e il WTI di gennaio a 85,57 lasciavano il divario sullo stesso mese a 8,17 dollari.

Perché conta il mese in cui serve il greggio

Per una raffineria che deve procurarsi greggio a gennaio il paragone utile è quello tra prezzi riferiti a gennaio. Prendendo come esempio un volume di 100 mila barili, la sola scelta della scadenza americana cambia di 139 mila dollari il differenziale calcolato alle 14:51. È un esempio aritmetico. Per passare dal prezzo di Borsa al costo di un carico consegnato entrano nel conto anche qualità del greggio, trasporto, assicurazione e disponibilità nel porto scelto.

La posizione dei barili aiuta a leggere quei prezzi. Nel rapporto del 13 novembre l’Agenzia internazionale dell’energia ha rilevato che in ottobre le scorte mondiali osservate erano aumentate di 52 milioni di barili, mentre i volumi in mare erano cresciuti di 86 milioni. Il nostro approfondimento sulle scorte di petrolio tra navi e depositi ricostruisce la differenza. Un carico in viaggio contribuisce al totale mondiale, ma chi deve alimentare subito un impianto può trovarselo ancora a giorni di navigazione. Il dato mensile offre un contesto per interpretare il prezzo delle consegne vicine. Da solo non spiega il rialzo di martedì.

Il prossimo riscontro arriva dalle scorte statunitensi

Mercoledì 18 novembre alle 16:30 italiane è atteso il rapporto settimanale della US Energy Information Administration. Due voci saranno particolarmente utili per il WTI: le giacenze commerciali statunitensi di greggio e quelle di Cushing, in Oklahoma, punto di consegna del contratto americano. I barili possono accumularsi in altre regioni mentre diminuiscono a Cushing. Leggere le due serie insieme permetterà di capire se la disponibilità al punto di consegna segue l’andamento nazionale. Nel frattempo gli 87 dollari restano una quotazione rilevata durante gli scambi del 17 novembre. Il prezzo ufficiale di regolamento della seduta verrà fissato più tardi.