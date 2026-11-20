Il petrolio Brent conserva un lieve rialzo nella mattinata del 20 novembre, mentre gli attacchi a Riyadh riportano l’attenzione sulla sicurezza delle forniture del Golfo. Nella rilevazione CNBC consultata alle 08:54 italiane, il future con consegna gennaio 2027 quota 92,03 dollari al barile, in aumento di 5 centesimi, pari allo 0,05%, rispetto al riferimento precedente di 91,98 dollari. La quotazione è differita e il prezzo si è allontanato dal massimo di seduta di 92,89 dollari.

Il rialzo appare quindi molto più contenuto di quanto potrebbe suggerire il solo richiamo all’escalation militare. Per leggere il movimento bisogna separare tre elementi: i danni confermati dalle autorità saudite, il rischio di nuove interruzioni e la disponibilità effettiva di greggio. Il primo elemento è documentato; il secondo viene valutato dai mercati; il terzo richiede dati operativi su produzione, terminali e carichi.

Che cosa conferma il comunicato saudita

La nota della Protezione civile diffusa dall’agenzia ufficiale SPA riferisce che il 19 novembre una torre del distretto finanziario di Riyadh è stata colpita in un attacco attribuito agli Houthi. Secondo le autorità saudite sono stati danneggiati diversi piani dell’edificio e costruzioni vicine, senza feriti segnalati. Il comunicato è stato diffuso alle 15:15 GMT, le 16:15 italiane di giovedì.

Il documento descrive danni immobiliari e interventi di emergenza. Non quantifica una riduzione della produzione di petrolio, una raffineria fermata o esportazioni cancellate in conseguenza di quell’episodio. Attribuire all’attacco un numero di barili mancanti senza queste informazioni confonderebbe il rischio con un’interruzione già misurata.

Dal massimo di 92,89 dollari al recupero quasi riassorbito

La schermata del contratto Brent di gennaio riporta un’apertura a 92,38 dollari, un massimo a 92,89 e un minimo a 91,89. Rispetto alla chiusura precedente, il massimo rappresenta un aumento di circa lo 0,99%, calcolato su 91,98 dollari. La rilevazione a 92,03 si colloca invece 86 centesimi sotto quel massimo, circa lo 0,93% in meno.

Sono confronti intragiornalieri sullo stesso contratto, non prezzi definitivi di chiusura. Mostrano che una seduta può attraversare un recupero vicino all’1% e tornare quasi invariata. Il ridimensionamento del rialzo, da solo, non dimostra che il rischio geopolitico sia scomparso: documenta soltanto quanto del movimento risultava ancora presente nell’istantanea osservata.

Il rischio economico riguarda soprattutto le rotte

La scheda dell’Agenzia internazionale dell’energia sullo Stretto di Hormuz, aggiornata a febbraio 2026, offre una misura dell’esposizione precedente agli sviluppi odierni. Nel 2025 lo stretto aveva visto transitare circa 20 milioni di barili al giorno fra greggio e prodotti petroliferi, intorno al 25% del commercio mondiale di petrolio via mare.

La stessa scheda stimava fra 3,5 e 5,5 milioni di barili al giorno la capacità disponibile su vie alternative attraverso Arabia Saudita ed Emirati. Sono riferimenti strutturali e storici, non una misurazione dei flussi di questa mattina. Spiegano però perché un problema logistico nella regione abbia effetti potenzialmente più ampi dei danni al singolo edificio: produrre un barile e riuscire a consegnarlo al compratore sono due passaggi distinti.

Anche una riduzione temporanea dell’affidabilità delle consegne può cambiare il comportamento degli acquirenti. Una raffineria può cercare carichi alternativi, anticipare acquisti o accettare costi di trasporto maggiori. Questa è un’analisi del meccanismo economico possibile; per stabilire se stia avvenendo e con quale intensità servono riscontri su noli, assicurazioni, tempi di viaggio e premi dei greggi fisici.

Perché il prezzo del future non coincide con il costo finale

Il Brent è un riferimento internazionale, mentre il costo effettivo di una fornitura dipende anche da qualità del greggio, luogo di consegna e contratto. Due imprese possono quindi subire impatti diversi anche quando osservano la stessa quotazione. Analogamente, la spesa per carburanti comprende raffinazione, distribuzione, cambio e imposte: uno spostamento del future non diventa automaticamente una variazione identica alla pompa.

Un esempio della differenza fra confronti temporali arriva dai prezzi industriali tedeschi di ottobre: i prodotti petroliferi registrano un forte aumento annuo, ma una flessione sul mese. Il dato riguarda un altro mercato e un altro periodo, e aiuta a capire perché prezzo corrente, variazione annuale e costo sostenuto dall’impresa possano raccontare aspetti diversi.

Le conferme da cercare adesso

Per valutare la tenuta del movimento servono comunicazioni degli operatori su impianti e terminali, dati sulle partenze delle petroliere e nuovi avvisi sulla sicurezza delle rotte. Sul mercato vanno confrontati contratti della stessa scadenza, distinguendo massimi intragiornalieri e chiusure. Finché manca una quantificazione operativa, il dato verificato resta un Brent vicino a 92 dollari e un rischio sulle consegne da valutare, senza trasformarlo in una perdita di offerta già accertata.