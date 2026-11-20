I prezzi alla produzione in Germania sono aumentati dell’8,1% a ottobre 2026 rispetto allo stesso mese del 2025, il rialzo annuo più forte da febbraio 2023. Il dato pubblicato da Destatis il 20 novembre mostra anche un incremento dell’1,4% rispetto a settembre. La pressione attraversa energia e materiali industriali, mentre alcuni beni destinati ai consumatori continuano a scendere.

Il numero che aiuta a leggere il comunicato è il +3,6% al netto dell’energia. Anche escludendo la componente più esposta al conflitto in Medio Oriente, i listini industriali aumentano. Per le imprese europee questo significa dover distinguere il costo delle forniture dalla capacità di recuperarlo sui prezzi di vendita; per gli investitori, rende meno informativo guardare soltanto alla crescita nominale dei ricavi.

Energia al +18,7%, ma il rincaro non è uniforme

Il comunicato ufficiale Destatis sui prezzi di ottobre attribuisce il principale impulso annuale all’energia, aumentata del 18,7% sull’anno e del 3,8% sul mese. I beni intermedi crescono del 6,8%, i beni strumentali del 2,4% e i beni di consumo durevoli del 2,3%. Quelli non durevoli diminuiscono invece dell’1,3%.

Questa distribuzione racconta una pressione concentrata nelle fasi iniziali della produzione. Un’acciaieria che vende a prezzi più alti e un’impresa meccanica che acquista acciaio possono registrare effetti opposti. L’indice misura i prezzi di vendita dei produttori: usarlo come aumento automatico dei costi di ogni azienda porterebbe a conclusioni sbagliate.

Ottobre 2026 Variazione annua Variazione mensile Indice complessivo +8,1% +1,4% Energia +18,7% +3,8% Indice esclusa energia +3,6% +0,3% Beni intermedi +6,8% +0,5% Beni non durevoli −1,3% −0,2%

Prodotti petroliferi: +51,9% annuo, ma −0,6% sul mese

Dentro l’energia emerge una distinzione importante. I prodotti petroliferi costano il 51,9% in più rispetto a ottobre 2025, ma arretrano dello 0,6% rispetto a settembre 2026. Un rincaro annuo molto elevato può quindi convivere con una flessione recente: cambia la base di confronto, non la coerenza della statistica.

Il gasolio da riscaldamento registra un aumento annuo del 97,2%, la nafta del 76,7% e i carburanti del 38,4%. Per il gas naturale distribuito, considerando tutte le categorie di utilizzatori, l’aumento è del 21,9%; per l’elettricità del 12,6%. Il teleriscaldamento resta invariato sull’anno. Sono variazioni dei prezzi industriali rilevati da Destatis, da non trasferire direttamente sulla bolletta di una famiglia italiana.

Rame e chimica mostrano dove può propagarsi la pressione

I metalli aumentano del 12,9% sull’anno. Il rame e i semilavorati in rame segnano +29,4%, mentre ferro, acciaio e ferroleghe crescono del 9,7%. I prodotti chimici di base salgono del 12,5% e i fertilizzanti dell’11,3%.

Il possibile effetto sulle filiere dipende da quantità acquistate, contratti e tempi di rinnovo delle scorte. Chi impiega rame, materiali chimici o componenti metallici può incontrare un costo di riapprovvigionamento maggiore. Se i listini di vendita restano fissati a lungo, la pressione può concentrarsi sul margine; se vengono adeguati, occorre osservare anche la risposta dei volumi. Questa è una lettura economica dei dati, non una previsione sugli utili di una specifica società.

Il confronto con settembre e il limite del segnale

Rispetto al precedente dato tedesco di settembre al +6,7%, il tasso annuo aumenta di 1,4 punti percentuali. È una differenza tra due tassi annuali e va distinta dall’aumento mensile dell’indice, anch’esso pari all’1,4% a ottobre per coincidenza numerica.

Gli alimentari alla produzione scendono del 3,1% sull’anno: il burro arretra del 25%, la carne suina del 12,5% e quella bovina del 9,4%. Gli oli vegetali aumentano invece del 14,2%. Anche all’interno dello stesso comparto convivono direzioni diverse, quindi parlare di un rincaro generalizzato di tutti i prodotti sarebbe impreciso.

Cosa osservare nei prossimi dati

Il segnale da seguire è la persistenza del rialzo fuori dall’energia: il +0,3% mensile di ottobre consente di controllare se la pressione si allarga oltre il principale impulso energetico. Per le imprese saranno decisivi prezzi realizzati, volumi venduti e indicazioni sui costi dei nuovi contratti.

L’indice riguarda prodotti fabbricati e venduti in Germania, con rilevazione riferita al giorno 15 del mese e base 2021; include imposte sui prodotti, ma esclude l’IVA. Non misura direttamente il paniere dei consumatori né tutti i servizi. Per valutare le conseguenze sull’inflazione europea occorrerà quindi confrontarlo con i successivi dati al consumo e con la domanda effettiva, evitando di dedurre una decisione della BCE da un solo indicatore nazionale.