UBS prevede oro a 5.000 dollari l’oncia e Brent a 80 dollari al barile entro dicembre 2027. Le indicazioni del rapporto Year Ahead 2027, presentato il 18 novembre, raccontano due traiettorie opposte: rafforzamento del metallo prezioso e riduzione del prezzo del greggio. Letti insieme, gli obiettivi implicano che un’oncia d’oro arriverebbe a valere 62,5 barili di Brent.

È un’elaborazione redazionale delle stime della banca, non un rapporto di cambio garantito né una quotazione odierna. La distinzione conta soprattutto perché i prezzi di partenza riportati nel documento sono datati 12 novembre 2026: usarli come valori in tempo reale trasformerebbe un confronto prospettico in un’informazione fuorviante.

Il numero che unisce due previsioni apparentemente lontane

La tabella di pagina 60 del rapporto indica per l’oro un riferimento di 3.885 dollari, una previsione di 4.600 a giugno 2027 e di 5.000 a dicembre. Per il Brent riporta rispettivamente 96, 90 e 80 dollari. Rispetto alla fotografia iniziale, i traguardi finali corrispondono a un aumento del 28,70% per il metallo e a una flessione del 16,67% per il petrolio.

Indicatore Riferimento del 12 novembre Stima giugno 2027 Stima dicembre 2027 Oro, USD per oncia 3.885 4.600 5.000 Brent, USD per barile 96 90 80 Barili di Brent per un’oncia d’oro 40,47 51,11 62,50

L’ultima riga è calcolata dividendo il prezzo dell’oro per quello del Brent. Il passaggio da 40,47 a 62,50 barili comporta un incremento del rapporto di circa il 54,44%. Non si ottiene sommando le due variazioni percentuali: occorre dividere i rispettivi fattori di variazione, perché il denominatore diminuisce mentre il numeratore cresce.

Il dato misura il valore relativo di due materie prime. Non rappresenta il rendimento di un portafoglio che acquisti oro e venda petrolio: un’operazione del genere avrebbe pesi, scadenze, costi di finanziamento e rischi propri. Serve invece a rendere visibile quanto divergenti siano le ipotesi economiche incorporate nei due obiettivi.

Perché l’oro potrebbe salire anche con energia meno cara

Nel rapporto ufficiale UBS per il 2027, il sostegno al metallo viene ricondotto alla diversificazione delle riserve delle banche centrali, agli acquisti cinesi, alla tenuta delle posizioni degli ETF e alle preoccupazioni per debito pubblico e costo del suo servizio. Sono motivazioni che possono restare presenti anche se il barile scende.

Per il lettore, questo separa due funzioni spesso sovrapposte. Il petrolio è un input produttivo consumato da trasporti e industria; l’oro può essere detenuto come riserva di valore. Un’attenuazione dello shock energetico può ridurre alcuni costi senza eliminare le incertezze fiscali, monetarie o geopolitiche che alimentano la domanda del metallo. È un’interpretazione economica dello scenario, non la prova che ogni acquisto segua la stessa motivazione.

Come abbiamo spiegato nel precedente approfondimento sul rapporto fra oro, dollaro e petrolio, il collegamento passa anche attraverso le aspettative sui tassi. UBS riconosce che rendimenti reali americani elevati e dollaro forte possono frenare l’oro nel breve periodo: un’attività senza cedola deve confrontarsi con alternative che producono interessi.

Il paradosso dei tassi: più inflazione non significa sempre più oro

Il rapporto assegna il 50% di probabilità al proprio scenario centrale, quello dell’oro a 5.000 dollari. Nell’ipotesi favorevole alla crescita, con inflazione più contenuta e rischi in attenuazione, il traguardo scende a 3.800 dollari. Nello scenario di inflazione persistente e ulteriore rialzo dei rendimenti, la stima è 4.400 dollari: inferiore al caso centrale, pur in presenza di maggiore pressione sui prezzi.

La ragione indicata dalla banca è che tassi e rendimenti reali possono inizialmente penalizzare il metallo. Il risultato opposto compare nello scenario di crisi degli investimenti nell’intelligenza artificiale: l’oro raggiungerebbe 5.500 dollari, sostenuto da rendimenti reali inferiori, indebolimento del dollaro e ricerca di protezione. Le probabilità attribuite da UBS ai tre casi alternativi sono rispettivamente 20%, 10% e 20%.

Queste cifre non sono intervalli statistici garantiti. Servono a mostrare la sensibilità delle previsioni a crescita, politica monetaria e domanda di sicurezza. Il target centrale perde significato se viene separato dalle condizioni che lo sostengono.

Che cosa cambia per chi investe in euro

Per un investitore italiano si aggiunge il cambio. Nella stessa tabella UBS ipotizza EUR/USD a 1,16 a dicembre 2027, contro il riferimento iniziale di 1,11. Convertendo entrambi gli estremi, l’oro passerebbe da circa 3.500 a 4.310 euro l’oncia: un incremento teorico del 23,15%, inferiore al 28,70% in dollari. È un calcolo coerente con le due previsioni simultanee, prima di commissioni, fiscalità e caratteristiche dello strumento.

Per verificare il percorso conteranno quindi rendimenti reali, dollaro, acquisti delle banche centrali e flussi degli ETF, insieme a produzione, scorte e continuità delle forniture petrolifere. Nuove interruzioni nell’offerta potrebbero ostacolare il Brent a 80 dollari; un dollaro persistentemente forte potrebbe frenare l’oro. Il rapporto fra i due prezzi offre una chiave di lettura utile proprio perché obbliga a controllare entrambe le ipotesi.