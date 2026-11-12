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Bollette luce, il prezzo all’ingrosso scende del 10,5% ma novembre resta sopra ottobre: quanto pesa la differenza per una famiglia che consuma 250 kWh?

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Donna che legge una bolletta nella cucina di casa, con scritta Bollette.
Il dato del 12 novembre e il calcolo sulla sola energia per tre livelli di consumo
In sintesi
  • Il prezzo giornaliero scende a 24,234 centesimi per kWh
  • La media provvisoria di novembre supera ottobre del 18,6%
  • Su 250 kWh lo scarto teorico è di 10,76 euro prima delle altre voci

Per capire se le bollette luce stanno diventando più care, il dato del 12 novembre racconta solo metà della storia. L’elettricità all’ingrosso costa 24,234 centesimi per kilowattora, contro i 27,091 dell’11 novembre. Ma una famiglia il cui contratto segue la media mensile deve guardare un altro numero: nei primi dodici giorni di novembre la quotazione media è di 27,384 centesimi, contro i 23,082 di ottobre. Su 250 kWh la differenza vale circa 10,76 euro per la sola energia, se quella media si mantenesse fino a fine mese.

Come può scendere il prezzo mentre il mese resta più caro?

Il ribasso del 10,5% misura la distanza fra due giornate consecutive. Il confronto mensile, invece, mette accanto un mese concluso e uno ancora aperto. Secondo la serie giornaliera del PUN Index GME, il valore del 12 novembre è inferiore alla media provvisoria di novembre, ma resta superiore persino alla media di ottobre. La discesa attenua il rincaro accumulato senza cancellarlo. Il divario fra le due medie è ancora del 18,6%: non è una previsione per fine mese e non è la variazione percentuale della fattura.

Quanto cambia per chi consuma 100, 250 o 400 kWh?

A parità di consumi, il confronto si riduce a una differenza di 4,302 centesimi per kWh. Con 100 kWh sono circa 4,30 euro in più; con 400 kWh si arriva a 17,21 euro. Nel caso intermedio, valorizzare 250 kWh al prezzo medio di ottobre darebbe circa 57,71 euro. Applicando invece la media parziale di novembre si arriverebbe a 68,46 euro. La differenza di 10,76 euro è calcolata prima di arrotondare i due importi.

Questi esempi isolano il prezzo all’ingrosso. Non comprendono il margine del venditore, le eventuali perdite di rete previste dal contratto, le quote fisse, il trasporto, gli oneri e le imposte. Per questo applicare il 18,6% al totale dell’ultima bolletta porterebbe fuori strada. Anche i consumi possono cambiare: chi a novembre usa di più la pompa di calore può spendere di più sia per il prezzo sia per i kWh aggiuntivi.

La riga da cercare nel contratto prima di fare i conti

Nelle condizioni economiche bisogna individuare l’indice e la frequenza con cui viene aggiornato. Se l’offerta usa la media mensile monoraria del PUN più uno spread, il confronto proposto serve a isolare la parte che varia con il mercato. Se usa prezzi per fascia o per intervallo orario, conta anche quando si consuma: due famiglie con gli stessi 250 kWh possono sostenere costi diversi. Con un prezzo della materia energia bloccato e ancora valido, invece, la quotazione del 12 novembre non modifica quel prezzo pattuito.

Infine conta il periodo fatturato. Una bolletta ricevuta in novembre potrebbe riferirsi interamente a consumi di ottobre. Prima di attribuire un aumento al mercato, conviene confrontare i kWh e il prezzo unitario relativi agli stessi mesi, tenendo separati eventuali conguagli e sconti. Anche il rincaro del gas per i clienti vulnerabili riguarda un mercato e contratti diversi: non va sommato alla variazione dell’elettricità.

Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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