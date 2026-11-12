Per capire se le bollette luce stanno diventando più care, il dato del 12 novembre racconta solo metà della storia. L’elettricità all’ingrosso costa 24,234 centesimi per kilowattora, contro i 27,091 dell’11 novembre. Ma una famiglia il cui contratto segue la media mensile deve guardare un altro numero: nei primi dodici giorni di novembre la quotazione media è di 27,384 centesimi, contro i 23,082 di ottobre. Su 250 kWh la differenza vale circa 10,76 euro per la sola energia, se quella media si mantenesse fino a fine mese.

Come può scendere il prezzo mentre il mese resta più caro?

Il ribasso del 10,5% misura la distanza fra due giornate consecutive. Il confronto mensile, invece, mette accanto un mese concluso e uno ancora aperto. Secondo la serie giornaliera del PUN Index GME, il valore del 12 novembre è inferiore alla media provvisoria di novembre, ma resta superiore persino alla media di ottobre. La discesa attenua il rincaro accumulato senza cancellarlo. Il divario fra le due medie è ancora del 18,6%: non è una previsione per fine mese e non è la variazione percentuale della fattura.

Quanto cambia per chi consuma 100, 250 o 400 kWh?

A parità di consumi, il confronto si riduce a una differenza di 4,302 centesimi per kWh. Con 100 kWh sono circa 4,30 euro in più; con 400 kWh si arriva a 17,21 euro. Nel caso intermedio, valorizzare 250 kWh al prezzo medio di ottobre darebbe circa 57,71 euro. Applicando invece la media parziale di novembre si arriverebbe a 68,46 euro. La differenza di 10,76 euro è calcolata prima di arrotondare i due importi.

Questi esempi isolano il prezzo all’ingrosso. Non comprendono il margine del venditore, le eventuali perdite di rete previste dal contratto, le quote fisse, il trasporto, gli oneri e le imposte. Per questo applicare il 18,6% al totale dell’ultima bolletta porterebbe fuori strada. Anche i consumi possono cambiare: chi a novembre usa di più la pompa di calore può spendere di più sia per il prezzo sia per i kWh aggiuntivi.

La riga da cercare nel contratto prima di fare i conti

Nelle condizioni economiche bisogna individuare l’indice e la frequenza con cui viene aggiornato. Se l’offerta usa la media mensile monoraria del PUN più uno spread, il confronto proposto serve a isolare la parte che varia con il mercato. Se usa prezzi per fascia o per intervallo orario, conta anche quando si consuma: due famiglie con gli stessi 250 kWh possono sostenere costi diversi. Con un prezzo della materia energia bloccato e ancora valido, invece, la quotazione del 12 novembre non modifica quel prezzo pattuito.

Infine conta il periodo fatturato. Una bolletta ricevuta in novembre potrebbe riferirsi interamente a consumi di ottobre. Prima di attribuire un aumento al mercato, conviene confrontare i kWh e il prezzo unitario relativi agli stessi mesi, tenendo separati eventuali conguagli e sconti. Anche il rincaro del gas per i clienti vulnerabili riguarda un mercato e contratti diversi: non va sommato alla variazione dell’elettricità.