Metti da parte 200 euro al mese, ma arrivi davvero a 3.600 euro in 18 mesi? Le spese che devi contare prima di considerare il traguardo raggiungibile

Accantonare 200 euro al mese per 18 mesi produce 3.600 euro di versamenti. Per ritrovare la stessa somma alla fine, però, bisogna evitare di usarla nel frattempo per assicurazioni, manutenzione o altre scadenze.

È una simulazione di bilancio senza rendimenti, imposte o commissioni. Non promette un guadagno e non presuppone che ogni famiglia possa risparmiare questa cifra.

Il prelievo che cambia il risultato

Se dopo dodici mesi si prelevano 600 euro per una spesa annuale, i versamenti complessivi restano 3.600 euro, ma il saldo finale scende a 3.000. Il piano ha finanziato due destinazioni: l’obiettivo iniziale e quella spesa. Contare soltanto i bonifici in entrata nasconde questa differenza.

Per ricostituire i 600 euro nei sei mesi rimanenti servirebbero altri 100 euro al mese. L’accantonamento salirebbe da 200 a 300 euro. In alternativa, mantenendo 200 euro e ipotizzando nessun’altra uscita, occorrerebbero tre mesi aggiuntivi per colmare il divario.

La spesa annuale non è sempre un imprevisto

Un premio assicurativo noto da 600 euro annui equivale a 50 euro mensili. Se si vuole finanziare separatamente quella scadenza e conservare il piano da 200 euro, la capacità di accantonamento necessaria è di 250 euro al mese. È un esempio, non il costo di una polizza.

La Banca d’Italia, nella guida alla pianificazione, suggerisce di considerare anche le uscite poco frequenti e di aggiornare il budget. Distinguerle dagli eventi imprevedibili rende più realistico l’importo destinabile a un obiettivo.

Tre cifre da tenere separate

Un prospetto semplice può riportare versamenti cumulati, prelievi cumulati e saldo netto. Nel caso illustrato: 3.600, 600 e 3.000 euro. Accanto si annotano la somma ancora necessaria e i mesi rimasti, così il piano si può correggere prima della scadenza.

Per entrate variabili è preferibile verificare quanto resta dopo le spese essenziali, anziché assumere che ogni mese sia uguale. Un trasferimento automatico aiuta a mantenere regolarità, ma va calibrato sulla liquidità necessaria per gli addebiti imminenti.

Se la quota sostenibile è inferiore, si può ridurre l’obiettivo o allungare il termine. Finanziare con nuovo debito le spese ordinarie per mantenere formalmente il risparmio trasferisce il problema altrove. Conta il miglioramento del bilancio complessivo, non il solo saldo di un contenitore.

Altri strumenti per organizzare entrate e uscite sono raccolti nella sezione finanza personale.