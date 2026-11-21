Per arrivare alla pensione, due anni di contributi mancanti possono sembrare soltanto una somma da trovare. La prosecuzione volontaria richiede invece un’autorizzazione e periodi ammessi: non permette di acquistare liberamente qualsiasi vuoto della propria carriera. Prima di destinare risparmi al versamento bisogna chiarire quali settimane manchino, a quale gestione appartengano e quale requisito pensionistico si voglia raggiungere.

“Mi mancano due anni” può descrivere situazioni diverse. Una persona ha interrotto oggi il lavoro e deve proseguire la copertura; un’altra trova un intervallo senza accrediti di molti anni fa; una terza ha già abbastanza contribuzione ma non l’età necessaria. Queste tre persone non hanno automaticamente la stessa soluzione, anche se dispongono dello stesso capitale.

Il requisito per ottenere l’autorizzazione

La scheda INPS sui contributi volontari della gestione privata indica almeno cinque anni di contributi, oppure tre anni nei cinque precedenti la domanda. L’autorizzazione è normalmente collegata alla cessazione o interruzione dell’attività, con ipotesi particolari. La contribuzione utile al requisito deve essere verificata: non ogni periodo presente nell’estratto ha lo stesso valore.

La scheda ammette anche periodi scoperti nel semestre precedente la domanda. Questo limite rende evidente perché un’interruzione remota non possa essere coperta semplicemente indicando un importo da pagare oggi. Eventuali altre soluzioni per periodi passati vanno esaminate in base alla loro disciplina, senza chiamare “versamenti volontari” strumenti diversi.

Prima dei soldi serve una ricostruzione della carriera

Il primo documento da leggere è l’estratto contributivo. Un intervallo apparentemente vuoto può richiedere un controllo dei dati o della documentazione del rapporto: prima di ipotizzare un esborso, è utile capire se si tratti davvero di contribuzione assente. Occorre poi distinguere il totale maturato dai periodi utilizzabili per la specifica prestazione richiesta.

Un prospetto utile dovrebbe riportare la posizione attuale, i periodi che si intende coprire e la data prevista di maturazione del diritto. Avere una cifra complessiva, senza questa sequenza, non permette di valutare l’operazione. Il pagamento non trasforma automaticamente un requisito contributivo in una pensione immediatamente liquidabile: restano da considerare le altre condizioni della prestazione.

Due anni non hanno un prezzo uguale per tutti

Per i dipendenti privati, l’INPS calcola il contributo settimanale sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria. Per artigiani e commercianti il riferimento indicato è la media dei redditi d’impresa degli ultimi 36 mesi contributivi. Non esiste dunque un prezzo universale per i due anni richiamati nel titolo.

Un esempio puramente aritmetico mostra come preparare il bilancio: se il prospetto individuale indicasse 180 euro per settimana, 104 settimane richiederebbero 18.720 euro, mantenendo costante quell’importo. Non è una tariffa INPS né un preventivo: il numero serve a mostrare quanto possa incidere la differenza tra costo settimanale e cifra totale. Il piano reale deve utilizzare gli importi comunicati dall’Istituto.

Le scadenze contano quanto la disponibilità sul conto

Per i periodi correnti, il versamento è previsto entro il trimestre successivo a quello coperto. L’INPS avverte che i pagamenti tardivi sono nulli e rimborsabili. Conviene quindi conservare ricevute e controllare l’accredito, anziché limitarsi a verificare l’uscita dal conto.

La valutazione economica deve includere anche le spese familiari durante l’attesa. Se si destinano quasi tutti i risparmi ai contributi, una riparazione o una spesa sanitaria può creare un problema di liquidità. È diverso dal capitale accumulato nella previdenza complementare, come spiega la guida alle anticipazioni del fondo pensione per cure gravissime: i due strumenti non sono intercambiabili.

Prima della domanda, la domanda decisiva da porre all’INPS o al patronato è quindi doppia: quali periodi posso coprire e quale risultato pensionistico ottengo? Solo dopo questo riscontro ha senso confrontare costo, calendario dei versamenti e riserva familiare. La disponibilità economica rende il piano sostenibile; l’autorizzazione e la verifica dei requisiti lo rendono praticabile.