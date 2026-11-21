Negli investimenti, confrontare costi annui dello 0,2% e dell’1,5% può produrre una differenza di circa 3.924 euro dopo dieci anni su un capitale iniziale di 20.000 euro. Il risultato emerge da una simulazione con rendimento lordo del 5% annuo identico per due portafogli. Il prodotto più costoso dovrebbe ottenere circa il 6,39% lordo ogni anno per raggiungere il medesimo risultato netto dell’altro, secondo le precise ipotesi del modello.

Non sono rendimenti promessi, tariffe di fondi reali o una graduatoria di prodotti. Il confronto isola l’effetto del costo ricorrente, mantenendo uguali capitale, durata e rendimento lordo. Non ci sono versamenti aggiuntivi o prelievi; tutti i proventi restano investiti. Imposte, inflazione, commissioni di compravendita e spread sono esclusi.

La convenzione di calcolo cambia i numeri

Nel nostro modello il capitale cresce prima del 5% durante l’anno; alla fine viene prelevato il costo, calcolato sul valore raggiunto. Il fondo A trattiene lo 0,2% e il fondo B l’1,5%. I rispettivi fattori annui sono quindi 1,05 × 0,998 e 1,05 × 0,985: rendimenti dopo il costo del 4,79% e del 3,425%.

Nel primo anno A arriva a 21.000 euro prima dell’onere, paga 42 euro e chiude a 20.958. B raggiunge lo stesso valore lordo, paga 315 euro e chiude a 20.685. Il divario iniziale è 273 euro. La percentuale viene applicata ogni anno a un patrimonio diverso: non basta moltiplicare una commissione del primo anno per dieci.

Durata Portafoglio A, costo 0,2% Portafoglio B, costo 1,5% Differenza 1 anno 20.958,00 euro 20.685,00 euro 273,00 euro 5 anni 25.271,39 euro 23.667,79 euro 1.603,61 euro 10 anni 31.932,17 euro 28.008,21 euro 3.923,96 euro

Elaborazione redazionale su ipotesi costanti; arrotondamenti ai centesimi soltanto in visualizzazione. Formula: capitale iniziale × [1,05 × (1 − costo annuo)] elevato al numero degli anni. I fondi reali possono maturare e prelevare oneri con frequenza e basi differenti: questa tabella non ricostruisce un rendiconto commerciale.

La perdita di rendimento non coincide con le commissioni

Dopo dieci anni A ha pagato complessivamente circa 523,12 euro di oneri e B circa 3.682,61 euro, sommando i prelievi annuali senza capitalizzarli. La differenza tra gli importi pagati è 3.159,48 euro, inferiore ai 3.923,96 euro che separano i patrimoni finali.

I circa 764,48 euro residui dipendono dal rendimento che le somme sottratte hanno smesso di produrre. È il meccanismo descritto nel bollettino della SEC sull’impatto di costi e spese: un onere riduce sia il saldo sia la base che potrà generare risultati successivi. Il divario finale non va dunque presentato interamente come denaro incassato dal gestore.

Quanto rendimento aggiuntivo serve per pareggiare

Per ottenere lo stesso fattore annuo di A, il rendimento lordo di B deve soddisfare questa uguaglianza: (1 + rendimento) × 0,985 = 1,05 × 0,998. Dividendo il secondo membro per 0,985 e sottraendo uno si ottiene il 6,3858%, arrotondato al 6,39%.

La distanza dal 5% è circa 1,386 punti percentuali lordi ogni anno. Non è una previsione della capacità del gestore né una soglia valida per qualsiasi contratto: vale con gli stessi prelievi a fine anno della simulazione. Un altro calendario di addebito produrrebbe numeri leggermente diversi. Il punto economico resta verificabile: un maggior costo richiede un vantaggio aggiuntivo per lasciare al risparmiatore lo stesso risultato, a parità delle altre condizioni.

Quel vantaggio va valutato anche rispetto al rischio assunto. Un fondo che cerca rendimenti più alti attraverso maggiore concentrazione o esposizioni più volatili non diventa direttamente confrontabile con uno prudente. Una commissione bassa, a sua volta, non rende adeguato un investimento né garantisce il capitale.

Dal modello al documento reale

Il precedente sul rendiconto dei costi degli investimenti distingue oneri del prodotto, consulenza e negoziazione. Qui il passo ulteriore è quantificare la crescita del divario e il rendimento lordo necessario per colmarlo. Prima di applicare i numeri al proprio conto occorre identificare quali voci siano già incluse nella performance mostrata.

Chi possiede quote di un fondo sostiene indirettamente gli oneri prelevati dal patrimonio del prodotto. La quota non attribuisce la proprietà diretta delle singole azioni sottostanti e non va confusa con un CFD. Se il rendimento pubblicato è già netto delle spese interne, queste non devono essere sottratte di nuovo. Eventuali servizi separati, costi del broker, spread e conversioni valutarie vanno ricostruiti dalle condizioni effettive.

Il calcolo non tratta aliquote o compensazioni fiscali e non presuppone che due strumenti abbiano lo stesso trattamento. Inoltre, dieci anni con un rendimento fisso sono una semplificazione matematica: i mercati possono scendere e il valore finale può risultare inferiore al capitale iniziale. L’utilità della simulazione è rendere misurabile il prezzo di una scelta, lasciando distinta la valutazione di rischio, servizio e obiettivi.