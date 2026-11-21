L’IMU può essere dovuta su un garage anche quando l’abitazione principale è esente. Se possiedi due box distinti, entrambi classificati C/6, l’esenzione collegata alla casa non si estende automaticamente a tutti e due. La disciplina ammette al massimo una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: usare entrambi i garage per le auto della famiglia non raddoppia il limite.

Il caso riguarda un’abitazione principale che possiede i requisiti dell’esenzione e due unità catastali separate. Un unico garage abbastanza grande per due macchine non equivale necessariamente a due immobili. Prima di fare qualsiasi conteggio occorre dunque leggere la visura, anziché basarsi sul numero di posti auto disponibili o sul modo in cui i locali vengono chiamati in famiglia.

Una pertinenza per categoria non significa tre garage

La spiegazione del Comune di Venezia sulle pertinenze richiama la regola nazionale della legge 160/2019: il limite è uno per ciascuna delle tre categorie, anche quando l’unità è accatastata insieme all’abitazione. Per le pertinenze eccedenti il numero ammesso si applica il trattamento imponibile previsto.

Un box C/6 e una cantina C/2 possono quindi rientrare in categorie diverse, fermo restando il collegamento pertinenziale e gli altri requisiti. Due box C/6 occupano invece la stessa categoria. Il secondo non diventa una cantina soltanto perché vi si conservano scatoloni: la classificazione effettiva non si modifica attraverso una scelta informale del proprietario.

Il conto parte dalla rendita, non dal prezzo di acquisto

Le istruzioni comunali per il calcolo IMU, come quelle pubblicate da Legnano, indicano per i fabbricati C/6 la rendita catastale rivalutata del 5% e il moltiplicatore 160. Alla base così ottenuta si applica l’aliquota pertinente deliberata dal Comune. Percentuale di possesso e periodo imponibile incidono poi sul risultato individuale.

Prendiamo un esempio puramente illustrativo: secondo box con rendita di 200 euro, possesso al 100% per tutto l’anno, nessun’altra agevolazione e aliquota ipotizzata dell’1,06%. La rendita rivalutata è 210 euro; moltiplicata per 160 produce una base di 33.600 euro. Applicando l’1,06%, l’imposta annua teorica è 356,16 euro, prima degli arrotondamenti di versamento.

Questa non è una tariffa valida in ogni città. Con un’aliquota ipotetica dello 0,86%, la stessa base darebbe 288,96 euro: 67,20 euro in meno. La differenza mostra perché copiare il conto di un conoscente residente altrove può produrre un errore, anche se i garage hanno identica rendita.

Quale garage beneficia dell’esenzione

Quando esistono più pertinenze della stessa categoria, va identificata l’unità cui si applica il beneficio. La pagina del Comune di Venezia richiede la dichiarazione IMU per indicarla. Per il proprio immobile è opportuno verificare gli adempimenti con l’ufficio tributi competente, portando gli identificativi catastali e la situazione già dichiarata negli anni precedenti.

Non basta lasciare vuota la riga del secondo box nel prospetto di pagamento. Se i due immobili hanno rendite differenti, anche la scelta e la corretta rappresentazione della pertinenza hanno un effetto economico. Occorre però partire dai requisiti reali, non costruire il trattamento fiscale soltanto cercando il conteggio più basso.

Abitazione principale e agevolazione al rogito sono distinte

Per l’esenzione ordinaria dell’abitazione principale rilevano dimora abituale e residenza anagrafica del possessore; le categorie A/1, A/8 e A/9 seguono una disciplina diversa. Il beneficio non va confuso con le imposte agevolate pagate quando si compra. La guida al prezzo-valore nell’acquisto della prima casa riguarda infatti un altro tributo e un altro momento.

Prima del saldo ordinario del 16 dicembre, prepara una tabella con categoria, rendita, quota, mesi di possesso e aliquota di ciascuna unità. Controlla anche quanto è stato già versato in acconto: l’imposta annua dell’esempio non coincide necessariamente con la somma ancora da pagare. Questa ricostruzione evita sia di dimenticare il secondo garage sia di versare nuovamente importi già corrisposti.