Un ETF comprato in euro può perdere valore anche se le azioni americane che contiene salgono in dollari. In una simulazione, un rendimento del 5% in valuta statunitense accompagnato da un calo dell’8% del valore del dollaro in euro trasforma 10.000 euro in 9.660 euro: una perdita del 3,4%. La valuta con cui si paga la quota sul mercato non costituisce, da sola, una copertura valutaria.

L’esempio considera un anno, senza versamenti intermedi, dividendi distribuiti, commissioni di negoziazione o imposte. Il 5% è assunto come variazione del valore del portafoglio del fondo in dollari, già al netto degli oneri interni, e non come rendimento lordo da cui sottrarre nuovamente le spese. Non riguarda un prodotto reale e non prevede l’andamento futuro del cambio.

Il prezzo sullo schermo e il rischio nel portafoglio

La valuta di negoziazione indica l’unità nella quale si esprime il prezzo sulla sede scelta. La valuta base serve invece alla contabilità del fondo. Per capire il rischio valutario occorre guardare agli investimenti e alla politica di copertura: il semplice simbolo dell’euro accanto al pulsante di acquisto non basta.

Le FAQ di Borsa Italiana sugli ETF spiegano che il rischio di cambio può essere già incorporato nel prezzo in euro. Se la medesima quota viene scambiata in valute diverse, cambiare listino non modifica automaticamente le attività possedute dal fondo. Possono invece cambiare spread, liquidità, orari e costi applicati dall’intermediario.

Acquistare quote di un ETF significa partecipare a un fondo, non ottenere direttamente le azioni delle singole imprese. Il fondo può impiegare derivati per determinate strategie; questo non trasforma la quota acquistata dal risparmiatore in un CFD. Per identificare il prodotto servono almeno ISIN, classe e documenti ufficiali, oltre al nome visualizzato nell’app.

Perché 5 meno 8 non dà il risultato esatto

Il calcolo moltiplica due fattori: 10.000 × 1,05 × 0,92 = 9.660 euro. Prima cresce il valore in dollari, poi ciascun dollaro viene valutato in euro a un cambio inferiore dell’8%. Sottrarre semplicemente otto punti da cinque darebbe −3%, ignorando l’effetto del cambio anche sul guadagno maturato.

È essenziale definire il verso della quotazione. Qui −8% significa che un dollaro compra l’8% di euro in meno. Se inizialmente vale 0,90 euro, alla fine ne vale 0,828. Espresso invece in dollari per euro, il cambio passa da circa 1,1111 a 1,2077: il rialzo è circa l’8,70%, non l’8%. Le due percentuali descrivono lo stesso movimento con basi diverse.

Il precedente sull’investimento in sterline e sul risultato in euro illustrava l’effetto combinato di azione e valuta. Il punto aggiuntivo per chi usa ETF è evitare un equivoco operativo: acquistare direttamente la quotazione in euro rende il risultato più immediato da leggere, ma non neutralizza l’esposizione sottostante.

Che cosa promette davvero la dicitura EUR hedged

Una classe con copertura in euro applica una strategia specifica per ridurre determinati effetti valutari. Occorre verificare quali valute copra, con quali strumenti e con quale frequenza. La scheda iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF relativa a settembre 2026, per esempio, descrive una copertura mensile in euro dei titoli denominati in dollari. È un esempio documentale del funzionamento, non una raccomandazione di acquisto.

La stessa scheda precisa che la copertura può non eliminare completamente il rischio di cambio e può incidere sulla performance. Non è quindi corretto attribuire automaticamente a un fondo coperto il +5% della nostra simulazione. Per calcolarne il risultato servirebbero anche condizioni e risultato degli strumenti di copertura, spese e scostamenti effettivi rispetto all’obiettivo.

La copertura valutaria non impedisce alle azioni di scendere né elimina concentrazione settoriale, rischio di controparte o difficoltà di negoziazione. Anche un investimento coperto può produrre una perdita importante. La valuta con cui una società vende beni e paga fornitori costituisce inoltre un’esposizione economica diversa dal semplice cambio usato per convertire il prezzo della sua azione.

Quali numeri confrontare nell’estratto conto

Prima di confrontare due rendimenti vanno allineati periodo, valuta, classe e trattamento dei proventi. Se il rendimento del fondo è già espresso in euro, applicare una seconda volta la variazione euro-dollaro conterebbe il cambio due volte. Lo stesso vale per oneri già inclusi nel valore della quota.

Le commissioni del broker, lo spread denaro-lettera e gli eventuali costi di conversione richiedono invece una verifica separata delle condizioni applicate all’operazione. Le imposte restano escluse da questo esempio, senza ipotizzare un’aliquota universale. Il confronto utile riguarda quanto rischio valutario si desidera assumere e quale prodotto lo modifica davvero, non soltanto la valuta più comoda da vedere sullo schermo.