ETF e ribilanciamento diventano un problema concreto quando il mercato cambia il peso degli investimenti senza che il risparmiatore faccia nuove operazioni. In una simulazione su 10.000 euro, una componente tecnologica che cresce più delle altre può passare dal 20% al 25% del totale: per riportarla al peso iniziale attraverso soli versamenti servono 3.000 euro, tutti destinati agli altri fondi.

Gli importi e i rendimenti qui utilizzati sono interamente ipotetici. Il periodo del confronto è un anno; i valori sono espressi in euro e presuppongono proventi reinvestiti. Non descrivono ETF reali, quotazioni correnti o una previsione. Costi delle operazioni e imposte sono esclusi dai calcoli, mentre le variazioni dei valori dei fondi sono assunte già al netto dei loro oneri interni.

Tre fondi e un equilibrio che cambia da solo

Immaginiamo un portafoglio formato da 5.000 euro in un ETF azionario globale, 3.000 in un ETF azionario statunitense e 2.000 in un ETF tecnologico. Le quote iniziali sono rispettivamente il 50%, il 30% e il 20%. Supponiamo che dopo un anno il fondo tecnologico salga del 50%, raggiungendo 3.000 euro, e che i primi due crescano entrambi del 12,5%, arrivando a 5.625 e 3.375 euro. Con i 3.000 euro del fondo tecnologico il patrimonio raggiunge 12.000 euro e quest’ultimo ne rappresenta esattamente il 25%.

La crescita dei primi due fondi è un quarto di quella del terzo in termini percentuali. Il portafoglio complessivo guadagna il 20%, ma la sua composizione cambia: 46,875% globale, 28,125% statunitense e 25% tecnologico. Il rialzo non dimostra che questi pesi siano adatti agli obiettivi del risparmiatore.

Vendere 600 euro oppure versarne 3.000

Per ripristinare le proporzioni iniziali senza aggiungere denaro, il 20% di 12.000 euro deve restare nel terzo fondo: 2.400 euro. Occorrerebbe quindi spostarne 600, assegnando 375 euro al globale e 225 allo statunitense. Le nuove posizioni sarebbero 6.000, 3.600 e 2.400 euro, prima delle spese e degli eventuali effetti fiscali delle operazioni.

La strada dei nuovi versamenti richiede un importo diverso. Se i 3.000 euro del fondo tecnologico devono diventare il 20% del totale, il patrimonio deve raggiungere 15.000 euro: 3.000 diviso 0,20. Mancano dunque 3.000 euro. Destinandone 1.875 al globale e 1.125 allo statunitense si ottengono 7.500, 4.500 e 3.000 euro, ripristinando le tre percentuali iniziali senza vendere quote.

Un versamento di 600 euro negli altri fondi ridurrebbe invece il peso tecnologico soltanto al 23,81%, perché 3.000 diviso 12.600 dà quel risultato. L’importo da vendere e quello da aggiungere non coincidono: nel primo caso il totale resta costante, nel secondo cresce. Tutti questi passaggi assumono prezzi invariati durante il ribilanciamento e possibilità di allocare gli importi esatti; quotazioni, tagli delle quote e costi possono impedire una replica precisa.

Il peso del fondo non è il peso di tutte le azioni tecnologiche

Riportare il terzo ETF al 20% non significa avere il 20% di esposizione complessiva alla tecnologia. Anche gli altri due fondi possono contenere le medesime società. Il precedente sulla sovrapposizione delle partecipazioni tra ETF spiega il calcolo dell’esposizione indiretta: qui il passaggio ulteriore consiste nel controllare come il movimento dei prezzi modifica i pesi e le somme necessarie per correggerli.

Occorre quindi verificare le composizioni alla stessa data, le classificazioni settoriali e il metodo di replica. Il risparmiatore possiede quote dei fondi, non direttamente le singole azioni sottostanti. Un ETF a replica sintetica resta un fondo: il contratto del cliente non diventa un CFD soltanto perché il fondo impiega derivati.

Ripristinare una scelta, senza prevedere il prossimo vincitore

La guida della SEC su allocazione e ribilanciamento descrive sia la vendita di una parte degli investimenti sia l’aggiunta di denaro alle altre componenti. Il criterio parte dagli obiettivi, dall’orizzonte e dalla capacità di sopportare perdite. Un calendario o una soglia prestabilita può rendere il controllo meno dipendente dall’emotività della singola seduta.

Il ribilanciamento può contenere uno scostamento rispetto alla scelta iniziale, ma non garantisce rendimenti migliori né protegge il capitale. Tre ETF azionari restano esposti a ribassi di mercato, concentrazione e, se presenti, valute estere. Prima di intervenire vanno considerati commissioni, spread e liquidità; la fiscalità dipende dal caso concreto e non è quantificata in questa simulazione. Anche la disponibilità dei 3.000 euro aggiuntivi conta: denaro necessario alle spese vicine non diventa investibile soltanto perché correggerebbe una percentuale.