Casa in vendita a 200 mila euro, proposta concreta a 192 mila e spese evitabili per 700 euro ogni mese in cui l’immobile rimane tuo. Nel nostro esempio bastano undici mesi e mezzo circa perché gli 8 mila euro che vorresti recuperare spariscano nei costi. Dopo undici mesi l’attesa è costata 7700 euro. Dopo dodici mesi ne è costati 8400. Se a quel punto vendi a prezzo pieno, hai incassato 400 euro in meno rispetto alla prima offerta, al netto delle sole spese considerate.

Il prezzo minimo per il quale vale la pena aspettare

Non serve prevedere il mese esatto della vendita per dare un valore alla proposta ricevuta. Parti da 192 mila euro e aggiungi i costi che sopporteresti nell’intervallo fra le due possibili date di consegna. Dopo tre mesi la seconda offerta deve arrivare almeno a 194100 euro per pareggiare. Dopo sei mesi la soglia sale a 196200 euro. Dopo nove mesi è di 198300 euro. Fino a quel prezzo stai recuperando il costo di aspettare: il guadagno aggiuntivo comincia oltre quella cifra.

Questo permette di valutare anche una controproposta. Un secondo acquirente offre 197 mila euro, ma chiede di concludere sei mesi più tardi del primo. Sulla carta ti dà 5 mila euro in più. Tolti 4200 euro, il vantaggio si riduce a 800 euro. Basta una riparazione a tuo carico di mille euro, che avresti evitato vendendo subito, per invertire il risultato. Un’offerta migliore per prezzo può essere meno interessante per tempi e condizioni.

Cosa mettere davvero nei 700 euro

Controlla le ultime bollette, le spese comuni, la polizza e la manutenzione che continuerai a pagare. Distribuisci sulle mensilità i costi annuali e separa gli importi già sostenuti e irrecuperabili. Se hai un mutuo residuo, l’esborso della rata e il costo economico non coincidono. La quota capitale riduce il debito da restituire con il ricavato. Conteggiarla tutta come una perdita e ignorare il minor debito al momento del rogito penalizzerebbe due volte la stessa scelta. Gli interessi aggiuntivi, invece, rappresentano un costo dell’attesa.

Il conto cambia molto quando si corregge quella prima stima. Con spese effettivamente evitabili di 400 euro al mese avresti venti mesi prima di assorbire gli 8 mila euro. Con mille euro al mese il margine scenderebbe a otto. Usa un intervallo se una parte delle spese dipende dalla stagione. La stessa distinzione fra costo iniziale e costo ricorrente è illustrata nel confronto tra commissione iniziale e canone mensile.

Quanto pesa il rischio che il prezzo pieno non arrivi

Il sondaggio della Banca d’Italia sul mercato delle abitazioni monitora separatamente margini di sconto e tempi di vendita. Nel secondo trimestre del 2026 gli agenti segnalavano valori storicamente contenuti per entrambi. Un appartamento con lavori da fare, in un quartiere dove poche case simili hanno cambiato proprietario, può comunque avere tempi ben diversi. I confronti locali pertinenti sono le vendite concluse di immobili simili, più degli annunci che chiedono ancora il prezzo pieno.

Infine, «subito» deve significare qualcosa di concreto. Se anche il primo compratore deve aspettare due mesi per ottenere il finanziamento, mentre il secondo conclude fra sei, il ritardo aggiuntivo è di quattro mesi. A 700 euro sono 2800 euro, non 4200. Metti accanto a ogni proposta il prezzo, la data probabile dell’incasso e le condizioni ancora aperte. A quel punto puoi distinguere lo sconto che concedi all’acquirente dal costo che accetti di sostenere pur di cercarne un altro.