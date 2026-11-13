Oro usato, dieci grammi sul piatto della bilancia e due proposte per lo stesso bracciale. Nel nostro esempio il banco che scrive 70 euro al grammo paga 644 euro dopo la trattenuta dell’8%. Quello che indica 66 euro senza altre spese ne consegna 660. Il secondo paga sedici euro in più, a condizione che entrambi riconoscano tutti e dieci i grammi, attribuiscano al metallo lo stesso titolo e non applichino altre voci. I prezzi sono ipotesi di confronto, indipendenti dalla quotazione della giornata.

Quando il prezzo più alto torna a convenire

Il primo banco valuta il pezzo 700 euro lordi. La trattenuta di 56 euro porta il prezzo effettivo per grammo a 64,40 euro. Puoi quindi confrontare direttamente 64,40 e 66, anche prima di conoscere il peso del tuo gioiello. Per pareggiare il secondo banco, il primo potrebbe trattenere al massimo quattro euro per grammo. Quattro diviso settanta equivale a circa il 5,71%. Se la commissione scendesse al 5%, incasseresti 665 euro e l’ordine delle offerte si invertirebbe.

Cambia la domanda se il primo intermediario propone di mantenere la trattenuta dell’8% e migliorare la valutazione iniziale. Per lasciare 66 euro dopo il prelievo dovrebbe partire da circa 71,74 euro per grammo: il conto è 66 diviso 0,92. Chiedere una cifra netta per l’intero bracciale rende immediatamente verificabile anche una controproposta formulata in questi termini.

Un grammo di che cosa?

Un secondo equivoco nasce dal confronto tra oro fino e gioielleria. Un bracciale con titolo 750 millesimi contiene nominalmente 7,5 grammi d’oro fino ogni dieci grammi di lega. Se i 66 euro sono già il prezzo offerto per un grammo della lega a quel titolo, moltiplicare una seconda volta per 0,75 sottostima il ricavo. Se invece il prezzo si riferisce a un grammo di fino, quel passaggio è necessario. La scheda sulla quotazione dell’oro spiega come leggere il riferimento internazionale espresso in dollari per oncia troy. Al banco servono anche valuta, titolo e base di peso coerenti.

Pietre, inserti e parti non remunerate introducono un’ulteriore differenza. Supponi che il secondo banco riconosca soltanto 9,7 grammi a 66 euro: il totale sarebbe 640,20 euro. Se il primo confermasse 644 euro complessivi, stavolta offrirebbe 3,80 euro in più. Non si può stabilire quale pesatura sia corretta da queste due cifre. Si può però chiedere di indicare separatamente peso lordo, peso escluso e peso effettivamente pagato, prima di autorizzare interventi sull’oggetto.

Il confronto da portare fuori dal negozio

Per confrontare preventivi presi in momenti diversi, annota quando scadono. Una proposta valida fino a sera e un’indicazione generica vista in vetrina hanno un diverso valore pratico. Verifica anche se esiste una spesa fissa per la valutazione: dieci euro incidono per un euro al grammo sul bracciale dell’esempio, ma per cinque euro al grammo su un ciondolo da due grammi. La spesa va sottratta una volta sola dal totale.

Il registro degli operatori compro oro dell’OAM permette di identificare l’operatore e la sede. Per stabilire chi paga di più occorrono invece i due importi finali riferiti a quel pezzo. Se si tratta di un gioiello firmato o conservato con la documentazione originale, può avere senso ottenere anche una valutazione come oggetto integro. Il prezzo riconosciuto per il metallo risponde a una domanda diversa dal prezzo che un acquirente è disposto a pagare per indossarlo.