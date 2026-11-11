Abbonamento da 120 euro l’anno o 12 euro al mese? Il piano annuale fa risparmiare solo oltre 10 mesi: il calcolo prima di pagare tutto in anticipo

Un abbonamento da 120 euro annui costa meno di dodici pagamenti mensili da 12 euro, ma il vantaggio compare soltanto superando dieci mesi di utilizzo. Se il servizio serve per sei mesi, il piano mensile dell’esempio costa 72 euro: 48 euro in meno rispetto all’annuale.

Gli importi sono ipotetici. Il confronto presume servizi identici, prezzo mensile invariato, possibilità di interrompere i rinnovi mensili senza costi aggiuntivi e pagamento annuale non rimborsato per i mesi inutilizzati. Condizioni diverse possono cambiare il risultato.

Il pareggio arriva al decimo mese

La soglia si trova dividendo 120 per 12: dieci mesi. A quel punto entrambi i percorsi hanno richiesto 120 euro. All’undicesimo mese il mensile arriva a 132 euro, mentre l’annuale resta a 120; dopo dodici mesi la differenza sale a 24 euro, perché il mensile totalizza 144 euro.

Il risparmio annuale è quindi il 16,7% circa rispetto ai 144 euro del mensile. I 120 euro equivalgono a 10 euro per mese di copertura, ma questa media descrive il prezzo soltanto se si considera l’intero anno. Non trasforma il pagamento anticipato in dodici addebiti separati.

Quanto costa ogni mese davvero utilizzato

Se il servizio viene usato soltanto sei mesi, i 120 euro anticipati equivalgono a 20 euro per mese utilizzato. Con otto mesi, il costo effettivo è 15 euro. Questo indicatore rende visibile il prezzo della parte rimasta inutilizzata, senza modificare la durata della copertura acquistata.

Prima di scegliere, può aiutare osservare l’uso passato: quante settimane si è frequentata davvero la palestra, oppure per quanti mesi è servito un software? Un progetto temporaneo e un’abitudine consolidata meritano valutazioni differenti.

Il pagamento anticipato impegna liquidità

La guida alla pianificazione della Banca d’Italia suggerisce di considerare anche le spese poco frequenti e convertirle in importi mensili per il budget. La data dell’esborso resta però essenziale: l’annuale richiede subito 120 euro, il mensile inizialmente soltanto 12.

Il primo mese la differenza di cassa è di 108 euro. Bisogna quindi verificare che il pagamento anticipato lasci risorse sufficienti per le altre scadenze. Nel calcolo non sono inclusi interessi o rendimenti sul denaro conservato.

Controllare le condizioni prima del prezzo

Durata minima, preavviso, rinnovo automatico, sospensione e servizi inclusi vanno confrontati prima di applicare la formula. Un contratto annuale pagato a rate non coincide necessariamente con un abbonamento mensile liberamente interrompibile.

Il nostro precedente sugli abbonamenti dimenticati nel bilancio familiare affronta il controllo dei rinnovi già attivi. Qui la decisione viene prima dell’acquisto: stimare quanti mesi serviranno davvero e scegliere il pagamento coerente con quella durata.