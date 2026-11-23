Se il pacco si perde prima della consegna, nell’acquisto da un venditore professionale il rischio del trasporto resta normalmente al venditore. Non basta che il negozio dimostri di aver affidato il prodotto al corriere. L’eccezione decisiva riguarda il vettore incaricato autonomamente dal consumatore, quando non era stato proposto dal professionista.

Prendiamo un prodotto da 300 euro comprato online: è un esempio ipotetico, non una controversia realmente avvenuta. Il punto da chiarire non è soltanto dove si sia fermato il tracciamento, ma chi abbia organizzato la spedizione e se qualcuno autorizzato abbia ricevuto materialmente la merce. Da queste informazioni dipende a chi rivolgere la richiesta.

Spedito non significa consegnato

L’articolo 20 della direttiva europea sui diritti dei consumatori collega il trasferimento del rischio al possesso fisico del bene da parte dell’acquirente o di un terzo da lui designato, diverso dal trasportatore. Il principio distingue due passaggi che le notifiche automatiche possono far sembrare equivalenti: uscita dal magazzino e ricezione.

Se il negozio sceglie il corriere e il pacco sparisce durante il tragitto, la sola ricevuta di affidamento non chiude la questione. L’acquirente può chiedere al venditore di gestire la mancata consegna; i rapporti fra negozio e trasportatore non vanno confusi con l’obbligo verso il cliente. La disciplina qui esaminata riguarda un contratto fra consumatore e professionista: non va estesa automaticamente a una compravendita fra privati.

Due spedizioni uguali, una differenza importante

Nel primo scenario il sito offre una consegna standard oppure una consegna rapida. L’acquirente seleziona quella rapida fra le alternative mostrate dal negozio. Questa scelta non equivale, da sola, a incaricare un vettore estraneo alle proposte del venditore: scegliere un’opzione nel carrello non fa scattare automaticamente l’eccezione.

Nel secondo scenario l’acquirente chiede invece che il prodotto venga ritirato da un trasportatore scelto e incaricato per conto proprio, non proposto dal negozio. L’articolo 63 del Codice del consumo, nel testo introdotto dal decreto legislativo 21 del 2014, prevede in questo caso il passaggio del rischio alla consegna al vettore, facendo salvi i diritti verso quest’ultimo.

Il prezzo resta 300 euro in entrambi gli esempi: cambia l’organizzazione del trasporto. Prima di accettare una risposta generica dell’assistenza, recupera quindi la schermata delle opzioni di consegna, la conferma d’ordine e l’eventuale incarico separato. Sono documenti diversi dal semplice codice di tracciamento e aiutano a ricostruire la scelta effettivamente fatta.

Come formulare una richiesta utile

Scrivi al venditore indicando ordine, prodotto, importo e data di consegna prevista. Precisa che il bene non è stato ricevuto e allega il tracciamento disponibile. Se compare lo stato “consegnato”, chiedi la prova della consegna e verifica destinatario, luogo e autorizzazioni: una registrazione informatica discordante richiede un accertamento concreto, non conclusioni automatiche.

Per la mancata consegna, l’articolo 61 del Codice disciplina il termine supplementare appropriato da assegnare al professionista e, se resta inutilmente trascorso, la risoluzione del contratto. Sono previste eccezioni, fra cui il rifiuto espresso di consegnare e l’essenzialità del termine. La risoluzione comporta il rimborso senza indebito ritardo delle somme versate; non significa che ogni ritardo produca subito un accredito automatico.

Non confondere perdita e ripensamento

Una merce mai arrivata pone un problema diverso dal desiderio di restituire un acquisto ricevuto. La nostra guida ai 14 giorni di recesso e ai costi del reso affronta quest’ultimo caso. Usare la procedura sbagliata può portare a discutere di spese di restituzione quando il nodo reale è dimostrare una mancata consegna.

Conserva le risposte dell’assistenza nello stesso fascicolo dell’ordine. L’obiettivo è rendere verificabile una sequenza semplice: cosa era stato acquistato, come doveva essere trasportato, quando doveva arrivare e che cosa è effettivamente successo. Il tracciamento è una parte della prova, non l’intera storia.