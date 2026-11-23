Il canone TV non dipende dai programmi che guardi: se non detieni un televisore, per evitare l’addebito sull’utenza elettrica residenziale devi verificare gli apparecchi presenti, la situazione della famiglia anagrafica e la validità della dichiarazione. Il Quadro A va rinnovato ogni anno se la condizione resta invariata. Quello inviato per il 2026, quindi, non basta da solo per il 2027.

Il controllo è utile già a novembre: la finestra ordinaria per la dichiarazione riferita all’anno successivo si apre il primo luglio dell’anno precedente. Non occorre aspettare una bolletta con un addebito inatteso per recuperare i documenti. Questa guida riguarda la non detenzione, non le diverse agevolazioni legate all’età o ad altre condizioni personali.

Primo controllo: che apparecchio hai davvero?

Un televisore usato soltanto per film in streaming resta diverso da un computer privo di sintonizzatore. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione distinguono i dispositivi capaci di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, anche attraverso un decoder esterno, da computer, smartphone e tablet che ne sono privi. Il nome commerciale dello schermo, da solo, non risolve il dubbio.

Immaginiamo due situazioni, entrambe ipotetiche. In una casa si guardano contenuti su un portatile senza sintonizzatore; in un’altra si utilizza una smart TV, ma senza selezionare mai i canali tradizionali. La stessa abitudine di visione non produce la stessa conclusione sul canone. Nel secondo caso spegnere l’antenna o non aprire i canali non dimostra la mancanza dell’apparecchio.

Per orientarti, recupera marca, modello e scheda tecnica di ciò che usi. Se colleghi un monitor a un decoder, considera l’insieme dei dispositivi. È un controllo più affidabile del ricordo di quando hai visto l’ultimo telegiornale e può evitare una dichiarazione costruita su un equivoco tecnico.

Secondo controllo: chi firma e quali abitazioni considera?

Il Quadro A riguarda il titolare dell’utenza elettrica domestica residenziale e la non detenzione da parte dei componenti della sua famiglia anagrafica nelle abitazioni con utenze a lui intestate. Non basta verificare soltanto lo schermo della propria camera. Prima di compilare il modulo, confronta intestatario delle bollette, abitazioni interessate e situazione familiare.

Un altro caso è il canone già dovuto sull’utenza intestata a un diverso componente della stessa famiglia anagrafica: il modello prevede il Quadro B. Confonderlo con la non detenzione significa dichiarare un fatto diverso da quello che si vuole comunicare. Le istruzioni separano inoltre il Quadro C, destinato al venir meno dei presupposti precedentemente dichiarati.

Un esempio pratico: prepara una breve lista delle utenze e, accanto a ciascuna, annota intestatario e presenza di televisori. Non è un nuovo documento richiesto dall’amministrazione, ma un promemoria personale per controllare che la richiesta corrisponda alla realtà. Se emergono dubbi sulla famiglia anagrafica, chiariscili prima dell’invio.

Terzo controllo: la ricevuta riguarda l’anno giusto?

La pagina RAI sui termini della dichiarazione sostitutiva conferma la validità annuale del Quadro A. Conserva insieme copia del modello e ricevuta di presentazione: avere un vecchio PDF compilato sul computer non prova che sia stato trasmesso, né che copra il nuovo anno.

Per l’intero anno la regola ordinaria collega la presentazione al periodo tra luglio precedente e gennaio dell’anno interessato. Prima di attendere l’ultimo giorno, verifica il calendario ufficiale aggiornato: festività e indicazioni operative possono incidere sulla scadenza effettiva. Qui non viene anticipato un termine speciale per il 2027 né un importo futuro del canone.

La scelta concreta è controllare ora la propria posizione, usare il modello ufficiale e conservare l’esito dell’invio. Se dopo la dichiarazione acquisti un televisore, la situazione cambia: non trattare la ricevuta come un’esenzione permanente. Il vantaggio del controllo non è trovare una scorciatoia, ma evitare di confondere una condizione reale con una pratica amministrativa già conclusa.