Un portafoglio da 100 mila euro può arrivare a due risultati diversi anche attraversando gli stessi rendimenti, se nel frattempo vengono effettuati prelievi. Il motivo non è una commissione nascosta: cambia la quantità di capitale sulla quale lavora il rendimento successivo. Un esempio di due anni permette di vedere il meccanismo senza trasformarlo in una previsione sui mercati.

Supponiamo di prelevare 5 mila euro alla fine di ogni anno, dopo aver applicato il rendimento annuale. Consideriamo due sequenze: nella prima il portafoglio perde il 20% e poi guadagna il 25%; nella seconda guadagna il 25% e poi perde il 20%. Sono gli stessi due rendimenti, disposti in ordine inverso, e non due anni con la stessa variazione percentuale.

Senza prelievi, il punto di arrivo coincide

Partendo da 100.000 euro, una perdita del 20% lascia 80.000 euro. Un successivo guadagno del 25% su questa base riporta il capitale a 100.000 euro. Nell’ordine opposto, il primo anno porta il valore a 125.000 euro e la perdita del 20% nel secondo lo riporta allo stesso punto iniziale.

Il prodotto dei due fattori è identico: 0,80 moltiplicato per 1,25 vale 1. Non bisogna sommare le percentuali e concludere che il guadagno complessivo sia del 5%. Il secondo rendimento si applica a un capitale già modificato dal primo. In assenza di flussi intermedi, invertire questi due fattori non cambia il risultato.

Con 5 mila euro in uscita, il conto cambia

Nella sequenza che comincia con la perdita, il valore scende a 80.000 euro. Il primo prelievo lo riduce a 75.000 euro. Il guadagno del 25% del secondo anno si applica quindi a 75.000 euro, portandoli a 93.750 euro; dopo il secondo prelievo rimangono 88.750 euro.

Nella sequenza che comincia con il guadagno, invece, il primo anno porta il capitale a 125.000 euro. Il prelievo lascia 120.000 euro. La successiva perdita del 20% riduce questo importo a 96.000 euro e il secondo prelievo porta il valore finale a 91.000 euro.

Ordine dei rendimenti Dopo il primo prelievo Dopo il secondo prelievo −20%, poi +25% 75.000 euro 88.750 euro +25%, poi −20% 120.000 euro 91.000 euro

In entrambi i casi sono usciti complessivamente 10.000 euro, ma il secondo portafoglio conserva 2.250 euro in più. La differenza nasce dall’interazione fra i flussi e i rendimenti: i soldi prelevati dopo il primo anno non partecipano al movimento successivo. Nel primo percorso non beneficiano del recupero; nel secondo non subiscono la successiva perdita.

Perché il problema riguarda chi utilizza il capitale

È il rischio legato alla sequenza dei rendimenti, descritto anche nell’analisi di Charles Schwab del 30 gennaio 2026. Quando occorre vendere investimenti per finanziare spese durante una discesa, si riduce il patrimonio che potrà partecipare a un eventuale recupero. Il nostro calcolo è autonomo e usa ipotesi diverse da quelle dell’esempio della fonte.

La situazione va distinta da quella di chi sta ancora accumulando risparmio. Il caso di Riccardo e dei versamenti di 200 euro al mese parte da denaro aggiunto nel tempo. Qui il capitale iniziale esiste già e viene utilizzato: il segno dei flussi cambia la domanda da affrontare.

Le ipotesi da scrivere prima di usare una simulazione

I prelievi del nostro esempio sono nominali e costanti, avvengono a fine anno e non aumentano con l’inflazione. Sono esclusi costi, imposte e spread; i rendimenti rappresentano la variazione complessiva ipotetica del portafoglio, senza ulteriori cedole o dividendi da sommare. Spostare i prelievi all’inizio dell’anno produrrebbe numeri diversi. Prelevare 5 mila euro, inoltre, non significa aver guadagnato quella cifra: si può consumare capitale iniziale.

Due anni non bastano per stabilire una somma sostenibile per tutta la pensione. Servono un orizzonte più lungo, scenari differenti e una distinzione fra spese essenziali e rinviabili. Anche una riserva liquida ha un costo opportunità e può perdere potere d’acquisto: non elimina tutti i rischi. Il contributo del confronto è più circoscritto: mostra perché un rendimento medio, da solo, non descrive il percorso di un patrimonio dal quale si continua a prelevare.