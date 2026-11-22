Un PAC da mille euro al mese distribuisce gli acquisti nel tempo, ma quando i 12 mila euro sono già disponibili cambia anche quanto denaro resta fuori dal mercato. Non è la stessa situazione di chi riesce a risparmiare mille euro soltanto dopo ogni stipendio: nel primo caso il capitale esiste già e si decide quando esporlo alle oscillazioni dell’investimento.

La differenza conta perché ingresso graduale e acquisto immediato possono produrre risultati diversi anche scegliendo lo stesso fondo. Il PAC è una modalità di acquisto, non una garanzia sul capitale. I rischi dipendono anzitutto dallo strumento comprato: acquistare periodicamente quote di un fondo non elimina il rischio che il loro valore scenda.

Quanto capitale lavora durante il primo anno

Supponiamo di avere 12.000 euro all’inizio del periodo e di investire 1.000 euro all’inizio di ciascuno dei dodici mesi. Subito dopo il primo acquisto, 11.000 euro restano liquidi. Dopo il secondo ne restano 10.000, poi 9.000, fino a zero dopo il dodicesimo versamento. L’esempio assume che la liquidità in attesa non produca interessi.

La prima tranche rimane investita per dodici mesi, la seconda per undici e l’ultima per uno. La permanenza media delle dodici tranche è quindi di 6,5 mesi nel primo anno: la somma di 12, 11 e così via fino a 1 è 78, divisa per dodici. Investendo subito l’intera somma, tutti i 12 mila euro resterebbero esposti per dodici mesi.

Due percorsi ipotetici, senza previsioni di mercato

Per isolare questo effetto, immaginiamo che il rendimento complessivo dell’investimento sia esattamente dell’1% ogni mese per un anno. È una sequenza artificiale, non una previsione né il rendimento di un prodotto. I 12 mila euro investiti subito diventerebbero circa 13.521,90 euro, applicando dodici volte il fattore 1,01.

Con gli acquisti mensili iniziali da mille euro, il valore finale sarebbe invece circa 12.809,33 euro. Ogni tranche partecipa soltanto ai mesi successivi al proprio ingresso: la prima vale 1.000 × 1,01 elevato a 12, l’ultima 1.000 × 1,01. La differenza fra le due strategie è di circa 712,57 euro a favore dell’ingresso immediato. Nel percorso sempre crescente, il denaro ancora liquido non beneficia dei rialzi già avvenuti.

Invertiamo il segno: una perdita dell’1% ogni mese. L’acquisto immediato scenderebbe a circa 10.636,62 euro, mentre il PAC terminerebbe a circa 11.247,90 euro. L’ingresso graduale avrebbe perso meno, perché una parte del capitale sarebbe rimasta fuori dall’investimento durante alcuni ribassi. Entrambe le strategie avrebbero comunque un valore inferiore ai 12 mila euro iniziali.

Che cosa mostrano e che cosa escludono i calcoli

Le simulazioni ignorano imposte, commissioni, spread e altri costi e assumono rendimenti complessivi con eventuali proventi reinvestiti. Non vanno aggiunti dividendi una seconda volta. Nessuna delle due sequenze descrive l’irregolarità dei mercati reali: serve a vedere come la stessa somma, esposta per tempi differenti, risponda allo stesso percorso.

La ricerca Vanguard del febbraio 2023 distingue proprio l’investimento di una somma già disponibile dai versamenti alimentati dal reddito futuro. Analizza dati storici e scenari, mostrando il costo opportunità della liquidità temporanea e il possibile ruolo dell’ingresso graduale per chi teme fortemente le perdite. Le sue frequenze storiche non sono probabilità garantite per il prossimo anno, né risultati da trasferire automaticamente al nostro esempio in dodici tranche.

Il calendario va confrontato con costi e obiettivi

Un piano sostenibile richiede anche di capire quali spese future debbano restare coperte da liquidità. I 12 mila euro dell’esempio sono assunti interamente destinabili all’investimento: se servono per affitto, imposte o emergenze, la decisione cambia prima ancora di scegliere il calendario degli acquisti.

Vanno poi confrontati i costi effettivi del servizio. L’approfondimento su PAC, commissioni e frequenza dei versamenti tratta questo diverso aspetto. Un calendario più lungo riduce inizialmente l’esposizione, ma non rende sicuro un prodotto rischioso: una volta investita tutta la somma, il patrimonio rimasto affronta le oscillazioni successive secondo gli strumenti scelti.