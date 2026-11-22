Un ETF sintetico può seguire un indice pur possedendo titoli diversi da quelli che lo compongono. Chi investe 5 mila euro deve quindi distinguere l’esposizione economica cercata dagli attivi presenti nel fondo: nella replica sintetica di tipo unfunded, il collegamento fra i due passa attraverso un contratto swap.

I 5 mila euro sono una somma ipotetica, utilizzata per spiegare il meccanismo. Non indicano una soglia minima, un rendimento atteso o un prodotto consigliato. Il risparmiatore acquista quote dell’ETF; il fatto che il fondo utilizzi un derivato non significa che il cliente abbia stipulato personalmente uno swap o acquistato un CFD attraverso il proprio intermediario.

Tre livelli da tenere separati

La spiegazione della replica sintetica pubblicata da Borsa Italiana distingue il modello unfunded da quello funded. Nel primo, il fondo acquista un paniere sostitutivo di titoli, di sua proprietà. Con lo swap scambia il rendimento di quel paniere con quello dell’indice di riferimento, secondo le condizioni del contratto.

Si possono quindi annotare tre elementi: le quote detenute dal cliente, il paniere del fondo e il rendimento che la controparte si impegna a scambiare. Guardare soltanto l’elenco dei titoli posseduti dal fondo può non bastare per capire quale mercato l’ETF intenda replicare. Viceversa, leggere soltanto il nome dell’indice lascia fuori il modo in cui quell’esposizione viene costruita.

Un esempio con 5 mila euro e due rendimenti diversi

Immaginiamo, in forma semplificata, che una porzione di patrimonio riferita all’esempio valga inizialmente 5.000 euro. Nel periodo ipotizzato, il paniere sostitutivo guadagna l’1%, cioè 50 euro, mentre l’indice di riferimento guadagna il 4%, cioè 200 euro sulla stessa base. Lo scambio contrattuale dei rendimenti aggiungerebbe, nel modello senza costi, la differenza di 150 euro.

Il risultato complessivo sarebbe così 200 euro: 50 prodotti dal paniere più 150 del saldo dello scambio. Non diventerebbe 250 euro, perché il rendimento del paniere non si somma integralmente a quello dell’indice come se fossero due investimenti indipendenti. Lo swap serve proprio a sostituire un risultato con l’altro secondo il contratto.

Se il paniere guadagnasse invece il 6%, pari a 300 euro, e l’indice restasse al 4%, il saldo dello scambio andrebbe nella direzione opposta per 100 euro. Il risultato prima dei costi rimarrebbe 200. Questi conti rappresentano un singolo periodo con una base identica: nella gestione reale intervengono valorizzazioni, eventuali azzeramenti dell’esposizione e condizioni contrattuali che rendono il flusso operativo più articolato.

Il rischio non è soltanto quello dell’indice

Lo scambio funziona se la controparte adempie. Borsa Italiana richiama quindi il rischio di controparte e i meccanismi di controllo dell’esposizione. Nel modello funded, invece, il denaro viene trasferito alla controparte dello swap e sono previste garanzie: non va descritto come se avesse necessariamente lo stesso paniere di proprietà del modello unfunded.

Le protezioni contrattuali e regolamentari non sono una promessa di restituzione integrale dei 5 mila euro. Il mercato replicato può perdere valore e possono esistere rischi di liquidità, operativi e legali. Un limite all’esposizione verso una controparte non equivale a un limite universale alla perdita del risparmiatore sull’intero investimento.

Quali informazioni confrontare nei documenti

Nel KID, nel prospetto e nella documentazione del fondo conviene individuare metodo di replica, indice esatto, controparti e condizioni delle garanzie, quando previste. Il confronto dei costi dovrebbe considerare anche l’eventuale costo dello swap e la differenza fra rendimento del fondo e benchmark. Nel nostro esempio sono esclusi tutti i costi, lo spread di negoziazione e le imposte; non si tratta di un rendimento netto spendibile.

Infine, la replica non risolve da sola il problema della diversificazione del proprio portafoglio. Due ETF costruiti in modo diverso possono cercare un’esposizione economica molto simile. L’analisi sulla sovrapposizione fra ETF in portafoglio aiuta a valutare questo secondo livello. Prima si chiarisce che cosa si possiede e come funziona; poi si controlla quale rischio aggiunge all’insieme degli investimenti.