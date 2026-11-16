Le azioni Oracle hanno toccato 120,49 dollari nel premercato di lunedì 16 novembre, mentre Apple è tornata sopra la chiusura di venerdì. Alle 13:47 italiane Nasdaq indicava per Oracle 121,61 dollari (−2,98%) e per Apple, alle 13:47, 357,80 dollari (+0,43%). La distanza fra le due variazioni era quindi di 3,41 punti percentuali. Per l’azionista Apple la giornata ha anche una seconda scadenza: oggi viene pagato il dividendo trimestrale, già deliberato insieme ai conti di settembre.

Dove si è aperto il divario tra Oracle e Apple

Venerdì 13 novembre Oracle aveva chiuso a 125,35 dollari. Il minimo del lunedì è arrivato alle 13:31:35 italiane e ha portato la variazione rispetto a quella base al −3,88%. Anche al massimo del premercato rilevato fino a quel momento, 123,13 dollari, l’azione valeva meno della chiusura precedente. Nell’ultima rilevazione aveva recuperato 1,12 dollari dal minimo. Il recupero riduceva la perdita di chi deteneva il titolo da venerdì, ma lasciava il suo rendimento del mattino in territorio negativo.

Per Apple il percorso è stato diverso. Il punto di partenza era 356,27 dollari alla chiusura di venerdì. Il primo scambio delle 10:00 italiane ha registrato il minimo di 355,80 dollari, appena sotto quel riferimento. Alle 12:39:27 il titolo ha toccato 358,98 dollari. Perciò parlare di un rialzo ininterrotto dall’inizio degli scambi anticipati sarebbe impreciso: Apple è passata da un lieve ribasso a una quotazione superiore al prezzo finale della seduta precedente.

La distanza di 3,41 punti si ottiene sottraendo la variazione percentuale di Oracle a quella di Apple. Il calcolo mette sullo stesso piano due azioni che hanno prezzi unitari molto diversi. Usare il minimo di Oracle e il massimo di Apple darebbe un distacco maggiore, ma combinerebbe due istanti diversi. Per confrontare i rendimenti osservabili nello stesso momento abbiamo usato le ultime transazioni disponibili nella medesima rilevazione.

Quanto conta il dividendo Apple che viene pagato oggi

Nel comunicato sui conti del quarto trimestre fiscale, il consiglio di amministrazione di Apple ha fissato un dividendo di 0,27 dollari per azione, pagabile il 16 novembre a chi risultava azionista alla chiusura del 12 novembre. A chi aveva diritto al pagamento su 100 azioni spettano dunque 27 dollari lordi. Chi compra lunedì nel premercato non acquisisce il diritto a questa distribuzione. Aggiungere la cedola al rialzo del lunedì per confrontarlo con Oracle confonderebbe la data del pagamento con quella che individua i beneficiari.

Due bilanci diversi dietro le quotazioni del mattino

Gli ultimi bilanci aiutano a capire perché i due titoli offrano esposizioni economiche diverse. Nel primo trimestre fiscale 2027 Oracle ha dichiarato ricavi per 19,3 miliardi di dollari, di cui 11,6 miliardi dal cloud, fra infrastrutture e applicazioni. È circa il 60% del totale. La società ha inoltre comunicato di aver messo a disposizione 850 megawatt di capacità aggiuntiva nei centri dati durante il trimestre. Per valutare Oracle, la capacità effettivamente consegnata è un dato da leggere insieme ai contratti acquisiti, perché i tempi di attivazione incidono su quando i servizi possono generare ricavi.

Apple ha invece chiuso il trimestre fiscale di settembre con ricavi di 114,5 miliardi di dollari, in crescita del 12% su base annua, e un nuovo massimo dei ricavi dei servizi. Queste cifre erano già pubbliche prima della seduta e descrivono le attività delle due imprese. Il confronto che il mercato offre oggi è più circoscritto: prima dell’apertura ordinaria gli scambi segnalavano una perdita su Oracle e un guadagno su Apple. Alle 15:30 italiane i primi prezzi della seduta regolare consentiranno di verificare quanto del divario osservato al mattino si sia mantenuto.