Le azioni Apple hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 359,37 dollari nella seduta di giovedì 12 novembre. Alle 17:40 italiane il Nasdaq registrava uno scambio a 357,762 dollari e indicava un rialzo dello 0,68%. Un azionista che avesse annotato l’ultima quotazione di mercoledì, 355,63 dollari, avrebbe però calcolato un guadagno dello 0,60%. La differenza dipende dai 27 centesimi di dividendo che oggi si sono separati dall’azione e che Apple pagherà lunedì 16 novembre.

Da quale prezzo parte il Nasdaq nel giorno dello stacco

Mercoledì sera, chi acquistava il titolo prima della chiusura comprava anche il diritto alla distribuzione di novembre. Da giovedì mattina quel diritto resta a chi possedeva già le azioni prima dello stacco. Per rendere confrontabili i prezzi delle due sedute il Nasdaq espone quindi un valore di riferimento di 355,36 dollari, pari alla chiusura di mercoledì meno gli 0,27 dollari distribuiti. È una base di calcolo. Il primo scambio del mattino avviene al prezzo a cui compratori e venditori trovano un accordo.

Con il riferimento rettificato, la differenza fra 357,762 e 355,36 dollari è di 2,402 dollari per azione. Dividendo lo scarto per 355,36 si ottiene lo 0,68% riportato sul listino, arrotondato a due decimali. Se invece si confrontano direttamente i due prezzi ai quali il titolo è passato di mano, si divide l’aumento di 2,132 dollari per i 355,63 della chiusura precedente. È da qui che arriva lo 0,60% di variazione del solo prezzo.

Quanto cambia sul conto di chi possedeva 100 azioni Apple

Consideriamo un investitore che mercoledì alla chiusura avesse in portafoglio 100 azioni Apple. Il loro valore di mercato era di 35.563 dollari. Al prezzo rilevato giovedì alle 17:40 valevano 35.776,20 dollari, con un incremento di 213,20 dollari. L’investitore aveva inoltre maturato il diritto a ricevere 27 dollari lordi di dividendo. Sommando le due componenti, l’aumento di valore rispetto alla sera precedente era di 240,20 dollari, prima di imposte, commissioni ed eventuali effetti del cambio.

I 27 dollari entrano nel calcolo una volta sola. Chi prende come punto di partenza il valore effettivo del portafoglio di mercoledì può aggiungerli all’incremento del prezzo. Chi legge il +0,68% del Nasdaq trova già l’effetto dello stacco nel prezzo di riferimento. Per contro, l’investitore che avesse comprato le stesse 100 azioni giovedì mattina avrebbe dovuto misurare il proprio risultato partendo dal prezzo pagato, senza includere la distribuzione di novembre.

Nello storico dei dividendi di Apple compaiono tre date per questa distribuzione. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l’importo il 2 novembre. Il 12 novembre è la data di registrazione degli aventi diritto e il 16 è quella fissata per il pagamento. L’importo per azione è identico a quello pagato ad agosto e a maggio. A febbraio Apple aveva distribuito 26 centesimi. Il calendario consente quindi di distinguere il giorno in cui il titolo comincia a essere scambiato senza il dividendo dal giorno in cui Apple versa il denaro.

Per verificare il record di Borsa occorre tornare ai prezzi effettivamente scambiati. Il massimo di 359,37 dollari supera il picco di 355,90 riportato per mercoledì, ma la seduta del 12 novembre è ancora aperta al momento della rilevazione. Il livello da superare alla campanella per stabilire anche una nuova chiusura storica è 355,63 dollari. Una chiusura compresa fra 355,36 e 355,63 lascerebbe il titolo in positivo sul riferimento rettificato del Nasdaq, pur mantenendo a mercoledì il record di chiusura.