Robotera ha aperto gli ordini per le prime 40 mani robotiche XHAND 1 Pro-U, il modello a cinque dita usato da Nvidia per studiare come un robot possa imparare dai movimenti di una persona. Il comunicato di Robotera è uscito il 16 novembre alle 11:04 italiane. La novità per un laboratorio è poter ordinare la stessa mano impiegata nell’esperimento e confrontare, gesto per gesto, ciò che una persona ha mostrato con ciò che la macchina riesce a ripetere.

Che cosa comprende il lotto da 40 unità

Il prodotto in vendita è la mano, dotata di cinque dita e di 16 gradi di libertà. Nelle prove Nvidia ne ha montate due sui bracci di un robot Tianji. Un gruppo di ricerca che voglia riprodurre quella configurazione deve quindi disporre anche dei bracci, del sistema con cui registrare le dimostrazioni e del modello che trasforma i dati raccolti in movimenti. Robotera presenta le 40 unità come quantità iniziale offerta a ricercatori, sviluppatori e imprese. Il comunicato lascia aperte due domande commerciali: quanto costa ciascuna mano e quante unità hanno già trovato un acquirente.

Come si insegna a una macchina a svitare un barattolo

Nell’esperimento la persona indossa DexUMI, un esoscheletro che segue le articolazioni delle dita mentre tocca oggetti reali. Per aprire un barattolo di granola, per esempio, una mano deve tenerlo fermo mentre l’altra fa ruotare il coperchio. Oltre alla posizione delle dita, il dispositivo registra la forza esercitata dai polpastrelli. La differenza conta: due prese possono apparire uguali in un video, ma quella più debole può lasciare scivolare il barattolo appena l’altra mano comincia a svitarlo.

Nvidia ha usato queste registrazioni per affinare GR00T 2 sui tre compiti studiati. Durante la raccolta dei dati la persona poteva lavorare sul tavolo senza occupare il robot o pilotarne le braccia a distanza. Il laboratorio può così separare la fase in cui registra nuovi esempi da quella in cui verifica se la macchina ha imparato. Una prova concreta consiste nel cambiare il coperchio o la posizione del recipiente e misurare quanto del gesto acquisito resta utilizzabile. È una domanda che il nuovo hardware consente di esplorare, oltre le condizioni già misurate dai ricercatori.

Dove si perde la precisione: dal 95% sul primo gesto al 60% sul compito intero

La tabella 5 del rapporto tecnico di Nvidia permette di seguire la preparazione dello yogurt alla banana. Il robot ha posato la banana sul tagliere nel 95% delle prove. La quota che ha raggiunto la fine della fase successiva, comprendente il taglio e l’apertura dello yogurt, è stata del 90%. Solo il 60% ha portato a termine anche l’ultimo passaggio, con i pezzi di banana nella ciotola e la ciotola nella posizione richiesta. Tra il primo traguardo e il piatto finito ci sono 35 punti percentuali: valutare soltanto la presa iniziale avrebbe dato un’impressione diversa dell’affidabilità.

Anche gli altri due risultati riguardano sequenze complete. Il robot è riuscito a servire la granola nell’80% delle prove e ha completato l’esperimento con fiammifero e lampada nel 75%. Il 95% su 50 attività di cui TradingCenter ha scritto il 10 novembre appartiene a un diverso esperimento di adattamento del modello. Usarlo come tasso di successo delle mani Robotera cancellerebbe proprio la differenza che interessa a chi deve scegliere un sistema per una mansione specifica.

Che cosa può misurare chi segue Nvidia in Borsa

Per chi segue le azioni Nvidia, l’apertura degli ordini offre un primo modo per osservare l’adozione della tecnologia fuori dal laboratorio che l’ha presentata. Una replica indipendente potrebbe misurare quante dimostrazioni servono per imparare un gesto nuovo, quanto spesso interviene un operatore e in quale passaggio si concentrano gli errori. Sul piano finanziario, il venditore delle mani è Robotera. Per stimare ricavi attribuibili a Nvidia servirebbero dati sugli acquisti dei clienti o sugli accordi commerciali fra le parti. Il lotto iniziale dice quante mani il produttore offre al mercato. La domanda effettiva si vedrà con gli ordini.