Alphabet, attraverso Google, ha annunciato il 19 novembre 2026 un accordo con Blue Origin per il primo lancio pesante dedicato a Project Suncatcher, il programma di ricerca sull’intelligenza artificiale nello spazio. Il razzo New Glenn dovrebbe portare in orbita satelliti con una capacità di calcolo, per ciascuna unità, paragonabile a quella di un rack di data center. La finestra indicata è il primo trimestre 2029.

La notizia riguarda la costruzione di una possibile infrastruttura futura. Per chi segue le azioni Alphabet, il punto economico è capire se l’energia solare disponibile in orbita potrà compensare i costi aggiuntivi di lancio, hardware e gestione. L’annuncio non comunica il prezzo del contratto, il numero dei satelliti della missione o previsioni di ricavi. Non permette quindi di attribuire al progetto un contributo misurabile agli utili del gruppo.

Perché Google cerca capacità di calcolo oltre i data center terrestri

Nel comunicato ufficiale firmato da Travis Beals, Google descrive Suncatcher come un progetto di ricerca di lungo periodo. La missione dedicata con Blue Origin si aggiunge al lavoro già svolto con altri partner satellitari e di lancio. Non viene annunciata una sostituzione delle infrastrutture a terra né una data di disponibilità commerciale per clienti cloud.

Il ragionamento industriale parte dall’energia: i chip destinati all’intelligenza artificiale richiedono elettricità, spazio e sistemi per smaltire il calore. In orbita si potrebbe sfruttare un’esposizione solare molto prolungata. Occorre però trasferire nello spazio anche i componenti necessari a trasformare quell’energia in elaborazioni utili e a inviare i risultati dove servono. Il confronto corretto riguarda dunque il costo dell’intero sistema, non soltanto quello della fonte energetica.

I numeri: un rack per satellite e una missione prevista nel 2029

Un rack è una struttura che ospita apparati informatici: il riferimento dà un ordine di grandezza della capacità prevista, ma non è una misura standard del fatturato o della potenza di calcolo. L’annuncio non specifica il numero e il modello dei chip, la capacità di memoria, l’assorbimento elettrico o le prestazioni su singoli carichi di lavoro. Non è quindi possibile convertire quel rack in un numero verificato di richieste servite o di dollari incassati.

Google prevede di collocare i satelliti in un’orbita eliosincrona. Il trimestre gennaio-marzo 2029 è un obiettivo di lancio, soggetto allo sviluppo del progetto, e non coincide con l’avvio di un servizio. Anche l’espressione “primo lancio pesante” va letta precisamente: riguarda la missione dedicata con New Glenn, mentre un prototipo di Suncatcher è già stato inviato nello spazio.

Il precedente di ottobre: una risposta dall’orbita non dimostra ancora la redditività

Nell’aggiornamento ufficiale del 30 ottobre, Google ha riferito che il prototipo lanciato il primo ottobre aveva eseguito un modello Gemma 4 su una TPU, il chip proprietario per l’intelligenza artificiale, restituendo a Terra una risposta. Dopo la messa in servizio e i primi test, il sistema aveva generato un breve componimento durante un passaggio di comunicazione con una stazione a terra.

È una dimostrazione del funzionamento della catena tecnica: comando, elaborazione e ritorno del risultato. Per ricavarne una valutazione economica servono ulteriori informazioni, come continuità del servizio, prestazioni, consumi e durata dei componenti. Lo stesso aggiornamento indica prove successive su stress termico e radiazioni, prima della tappa di due satelliti interconnessi prevista nel 2027. Questi traguardi precedono la missione con Blue Origin e hanno finalità differenti.

La soglia dei 200 dollari al chilo appartiene a uno scenario

L’analisi tecnica pubblicata da Google Research il 4 novembre 2025 ipotizzava che, mantenendo una determinata curva di apprendimento, i prezzi dei lanci potessero scendere sotto 200 dollari per chilogrammo verso la metà degli anni Trenta. In quello scenario, il costo del lancio e dell’esercizio di un data center spaziale poteva diventare comparabile ai costi energetici riportati per un equivalente impianto terrestre, su base chilowatt per anno.

Questo confronto non dimostra la parità del costo totale fra le due soluzioni. Inoltre, non descrive una tariffa offerta da Blue Origin a Google né una condizione già raggiunta. Il valore aggiunto dell’accordo odierno è avere individuato un vettore per una nuova fase sperimentale; il prezzo necessario a rendere conveniente un sistema su larga scala resta una questione distinta.

La differenza conta anche per le aspettative degli investitori. Un risultato tecnico può aumentare le possibilità di sviluppo di un progetto senza produrre immediatamente margini o flussi di cassa. Per stimare un ritorno sul capitale servirebbero investimenti complessivi, costi operativi, vita utile dei satelliti, tasso di utilizzo e modalità di remunerazione della capacità.

Cosa monitorare prima di attribuire valore ai ricavi futuri

Le prossime verifiche riguardano l’affidabilità delle TPU sotto radiazione, la gestione del calore, i collegamenti ottici fra satelliti e la comunicazione con le stazioni terrestri. L’architettura studiata da Google richiede che più unità lavorino insieme: far funzionare un chip isolato è un passaggio diverso dal coordinare elaborazioni distribuite con prestazioni stabili.

Sul piano finanziario saranno rilevanti eventuali indicazioni sul budget, sui pagamenti per il lancio e sul costo della capacità effettivamente utilizzabile. Fino a quando questi elementi resteranno assenti, Suncatcher va valutato come un investimento nella ricerca di alternative infrastrutturali. L’accordo amplia il percorso sperimentale di Alphabet, ma il vantaggio economico dovrà essere dimostrato attraverso i risultati delle missioni e i costi documentati.