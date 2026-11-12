Le azioni Broadcom guadagnavano il 5,77% a 365,14 dollari alle 20:12 italiane del 12 novembre, mentre AMD saliva del 5,29% a 582,17 dollari. Alla stessa ora Nvidia scendeva del 5,15% a circa 164,79 dollari. Nel giorno dell’annuncio delle dimissioni di Jensen Huang, il distacco di Broadcom da Nvidia ha così raggiunto 10,92 punti percentuali rispetto alla chiusura di mercoledì. Quello di AMD è arrivato a 10,44 punti. In entrambi i casi la distanza è cresciuta anche durante la serata italiana.

Che cosa è successo nei 42 minuti tra le due rilevazioni

Alle 19:30 Broadcom era a 364,84 dollari, AMD a 582,05 e Nvidia a 165,94. I rispettivi rendimenti di seduta erano +5,68%, +5,27% e −4,48%. Per un investitore che confronta le tre azioni è più informativo sottrarre queste percentuali che confrontare la variazione in dollari di un singolo titolo. I prezzi di partenza sono molto diversi: alla chiusura precedente un’azione AMD valeva 552,90 dollari, una Broadcom 345,22 e una Nvidia 173,73.

La seconda fotografia del Nasdaq aiuta a capire chi si è mosso di più. Fra le 19:30 e le 20:12 il vantaggio di Broadcom su Nvidia è passato da 10,16 a 10,92 punti e quello di AMD da 9,75 a 10,44. Sul primo aumento, pari a 0,76 punti, solo 0,09 vengono dall’ulteriore rialzo di Broadcom. Gli altri 0,67 derivano dall’ampliamento della perdita di Nvidia. Per AMD il meccanismo è ancora più evidente: il suo guadagno si è mosso di appena 0,02 punti fra le due letture. La novità della seconda rilevazione sta soprattutto sul lato Nvidia.

Broadcom vende anche la rete che collega gli acceleratori

Il motivo per cui i tre titoli meritano di essere messi a confronto emerge dai loro prodotti. Un gruppo cloud che costruisce un centro di calcolo deve scegliere i processori, collegarli fra loro e far arrivare i dati senza lasciare inattive macchine costose. Broadcom vende sia acceleratori progettati su misura sia componenti di rete. Può quindi partecipare alla spesa per un centro dati anche quando il cliente sceglie processori di un altro produttore.

Nei risultati del trimestre chiuso il 2 agosto, Broadcom ha indicato 16,7 miliardi di dollari di ricavi da semiconduttori per l’intelligenza artificiale su 29,6 miliardi di ricavi complessivi. È circa il 56% del totale. La società comprende in questo dato anche i prodotti di rete: attribuire l’intera cifra agli acceleratori personalizzati gonfierebbe il valore delle vendite direttamente confrontabili con i processori dei concorrenti.

Per AMD il dato da seguire riguarda anche le CPU

AMD ha un’esposizione diversa. Nel trimestre chiuso il 26 settembre ha registrato 8,5 miliardi di dollari di fatturato nei data center, in aumento del 97% rispetto a un anno prima, su 13,4 miliardi di vendite complessive. In questo segmento rientrano i processori centrali EPYC e gli acceleratori grafici Instinct. Il quasi raddoppio del fatturato dei data center, da solo, non consente quindi di assegnare tutta la crescita alle GPU né di ricavare una quota di mercato sottratta a Nvidia.

Per stabilire se il vantaggio in Borsa si traduca in un vantaggio commerciale serviranno dati di altra natura: un ordine assegnato da un cliente, il valore delle consegne o indicazioni più dettagliate sui prodotti acquistati. Intanto le due misure disponibili rispondono a domande precise. Le quotazioni delle 20:12 mostrano quanto si sono distanziati i tre investimenti nella seduta ancora aperta. I bilanci descrivono da quali attività partirebbe un eventuale aumento delle vendite e perché lo stesso dollaro speso per l’infrastruttura AI può generare lavoro per più di un fornitore.