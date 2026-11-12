Le azioni Nvidia scambiavano a 159,30 dollari alle 14:24 italiane del 12 novembre, in calo dell’8,31% rispetto ai 173,73 dollari della chiusura precedente. Alle 14:28 il Nasdaq indicava 158,60 dollari, con la flessione salita all’8,71%. Il movimento precede l’apertura di Wall Street e arriva dopo la pubblicazione, la sera dell’11 novembre, dell’inchiesta in cui il New York Times riferisce di una seconda presunta relazione extraconiugale di Jensen Huang, questa volta con Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia.

Chi è Kimberly Powell e che cosa riferisce il quotidiano

Nell’inchiesta firmata da Ryan Mac, Tripp Mickle e Georgia Gee, cinque persone che hanno lavorato in Nvidia, sentite a condizione di restare anonime, hanno descritto una relazione tra l’amministratore delegato e Powell. Secondo il giornale, la dirigente risponde direttamente a Huang. Interpellato al telefono, il CEO non è entrato nel merito. Il quotidiano scrive che Nvidia ha declinato la richiesta di una dichiarazione e che Powell non ha risposto nell’immediato.

Powell è in Nvidia dal 2008, quando ha iniziato a lavorare sull’impiego dei processori grafici nelle apparecchiature per la diagnostica per immagini. Oggi guida le attività del gruppo nella sanità e nelle scienze della vita, che comprendono anche gli strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca di nuovi farmaci. La sua posizione spiega perché la notizia interessi gli azionisti. In un rapporto di dipendenza diretta, valutazioni professionali, compensi e assegnazione delle responsabilità possono richiedere la supervisione di una persona indipendente. Le informazioni pubblicate non dimostrano che una specifica decisione su Powell sia stata condizionata.

Che cosa aveva già deciso il consiglio di amministrazione

La sequenza delle date permette di capire a quali fatti si riferiscano gli atti ufficiali. L’8 novembre, in un messaggio ai dipendenti, Huang ha riconosciuto di essere stato infedele alla moglie. Nel testo non ha fatto il nome di Powell. Lo stesso giorno il consiglio ha annunciato una verifica indipendente su una questione distinta, sollevata da precedenti notizie di stampa: la possibilità che il fondatore fosse stato preso di mira da un servizio di intelligence straniero. Gli amministratori hanno precisato che, in quel momento, non avevano motivo di ritenere compromessi i segreti aziendali o la sicurezza nazionale.

Il 10 novembre gli amministratori indipendenti hanno affidato l’indagine a Joon H. Kim, già procuratore federale ad interim per il distretto meridionale di New York, e allo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. L’incarico precede di un giorno l’inchiesta su Powell. Quel comunicato documenta dunque chi conduce la verifica già avviata. Non contiene conclusioni sulla dirigente né annuncia un avvicendamento al vertice.

Che cosa misurano i 14,43 dollari persi prima dell’apertura

Rispetto alla chiusura di mercoledì, alle 14:24 mancavano 14,43 dollari per azione. Quattro minuti dopo la differenza era di 15,13 dollari. Per chi detiene cento azioni, ai due prezzi la posizione valeva rispettivamente 1.443 e 1.513 dollari in meno rispetto alla sera precedente, prima di considerare il cambio con l’euro. Sono valori calcolati sui singoli scambi del premercato. Il prezzo a cui un investitore può eseguire un ordine dipende anche dalle proposte di acquisto e vendita disponibili in quel momento.

In quelle ore gli investitori stavano valutando anche il futuro di Huang alla guida della società. Reuters ha riferito, citando una persona informata, di una riunione del consiglio dedicata al suo incarico. Dal movimento del titolo da solo è impossibile ricavare quanto pesi ciascuna notizia. Il prossimo appuntamento già fissato dalla società è martedì 17 novembre: Nvidia prevede di diffondere i risultati del terzo trimestre dell’esercizio 2027 intorno alle 22:20 italiane. Alle 23:00 seguirà la conferenza con gli analisti. Il trimestre si è chiuso il 25 ottobre, prima degli sviluppi di novembre: i conti descriveranno quindi l’attività precedente alla vicenda, mentre le domande degli analisti potranno riguardare anche la continuità della guida del gruppo.