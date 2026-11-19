Nvidia e AMD sono al centro dei documenti sulle esportazioni di chip verso imprese cinesi pubblicati il 19 novembre 2026 dalla commissione Affari esteri della Camera statunitense. Il prospetto del Bureau of Industry and Security, l’ufficio del dipartimento del Commercio che gestisce i controlli all’export, registra 879.868 chip autorizzati attraverso 21 domande. Per tutte queste operazioni compare però la stessa indicazione: autorizzate, ma non spedite alla data della rilevazione.

La data è decisiva: 11 maggio 2026. La novità di oggi è la pubblicazione delle informazioni, non il rilascio di 879 mila nuove autorizzazioni. Il documento non permette di sapere quanti di quei chip siano stati consegnati nei sei mesi successivi. Per gli investitori, il punto è capire quanta domanda possa trasformarsi in vendite: una licenza, una spedizione e un ricavo rappresentano passaggi distinti.

I numeri del dossier e la differenza fra Nvidia e AMD

La documentazione ufficiale pubblicata dalla commissione comprende una sintesi e il prospetto delle decisioni del BIS. Il presidente Brian Mast ha reso pubbliche le informazioni utilizzando i poteri previsti dall’Export Control Reform Act. La sintesi identifica i prodotti interessati come H200 di Nvidia e MI325X di AMD e riporta richieste per complessivi 3.444.160 circuiti integrati.

Sommando le righe del prospetto contrassegnate come approvate si ottiene questa ripartizione. È un’elaborazione redazionale delle quantità riportate nel documento, non una comunicazione sui ricavi delle due società.

Esportatore Domande approvate Chip autorizzati Stato all’11 maggio Nvidia 17 579.868 Non spediti AMD 4 300.000 Non spediti Totale 21 879.868 Non spediti Elaborazione TradingCenter sulle decisioni BIS all’11 maggio 2026, pubblicate dalla commissione Affari esteri il 19 novembre.

Le quattro autorizzazioni AMD riguardano ciascuna 75 mila unità, destinate a una controllata di ByteDance, a una controllata di Tencent, a Kuaishou e a Beijing DiDi. Per Nvidia, fra le righe approvate figurano 75 mila chip per Alibaba, 75 mila per ByteDance e 75 mila per Tencent. Il prospetto contiene anche quantitativi molto più piccoli: aggregare le operazioni in un unico numero nasconde quindi differenze fra clienti e destinazioni d’uso.

Il 25,55% non è il tasso definitivo di approvazione

Dividendo 879.868 per 3.444.160 si ottiene circa il 25,55%. Il confronto indica la dimensione delle quantità approvate rispetto a quelle richieste nella fotografia disponibile. Non significa che il restante 74,45% sia stato definitivamente vietato: il prospetto presenta stati differenti, comprese domande ancora indicate come presentate, una richiesta respinta e pratiche contrassegnate con la sigla RWA.

Inoltre, la commissione avverte che il riepilogo dell’11 maggio non riflette integralmente tutte le domande in suo possesso. Cita, per esempio, una richiesta Nvidia del 19 dicembre 2025 per esportare 445 mila H200 a Tencent. Per questo il rapporto fra i due totali non va utilizzato come probabilità di ottenere una licenza, né come misura definitiva dell’intera domanda cinese.

Perché il numero dei chip non rivela il fatturato

La colonna dedicata al valore economico delle operazioni è oscurata nella versione pubblica. Manca quindi un elemento essenziale per trasformare le quantità in dollari. Moltiplicare tutti i chip per un prezzo trovato online produrrebbe una stima fragile: i modelli sono differenti e il documento non rende verificabili prezzi negoziati, configurazioni e condizioni delle singole forniture.

Per chi segue le azioni Nvidia, la lettura economica richiede una sequenza precisa: autorizzazione dell’operazione, esecuzione della fornitura, rilevazione del ricavo e incasso. Il prospetto descrive soprattutto il primo passaggio e lo stato delle spedizioni a maggio. Non certifica fatturato aggiuntivo nel trimestre corrente, margini realizzati o somme già riscosse.

La conseguenza per le valutazioni azionarie è concreta, ma resta condizionata: se nuove decisioni limitassero le consegne, cambierebbero tempi e dimensione del mercato accessibile; se le forniture venissero completate, servirebbero le informazioni societarie per misurarne il contributo ai conti. La sola pubblicazione parlamentare non dimostra nessuno dei due esiti e non consente di attribuirle una specifica variazione di Borsa.

La cronologia conta anche nel confronto politico

La commissione evidenzia che fra i destinatari figurano gruppi identificati come società militari cinesi nella lista 1260H del dipartimento della Difesa richiamata dalla sintesi. Occorre conservare anche qui la cronologia: il riepilogo delle licenze è dell’11 maggio, mentre la lista citata è di giugno 2026. Questa documentazione, da sola, non permette di concludere che ogni autorizzazione fosse illegittima quando venne concessa.

Un’altra distinzione riguarda la geografia: nella sintesi, le imprese cinesi comprendono anche società la cui capogruppo ha sede nella Repubblica Popolare. Il prospetto include richieste con destinazione finale in Malaysia, Indonesia e Thailandia. La nazionalità del gruppo e il luogo fisico di installazione dei chip sono quindi due informazioni diverse da verificare.

Cosa monitorare dopo la pubblicazione dei documenti

Il prossimo dato utile sarà un aggiornamento del BIS sullo stato delle pratiche successive all’11 maggio, insieme alle eventuali risposte ufficiali di Nvidia e AMD. Per misurare l’effetto economico serviranno consegne effettive, prezzi e indicazioni sul contributo delle vendite ai risultati. Il dossier appena reso pubblico rende più trasparente una parte dell’iter autorizzativo; lascia ancora aperta la domanda finanziaria più importante: quanta parte di quella domanda sia diventata un’attività realmente fatturata.