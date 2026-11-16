Le azioni Nvidia sono scese fino a 155,60 dollari prima dell’apertura di Wall Street di lunedì 16 novembre. Il calo più pronunciato fra i tre grandi produttori di chip è però quello di AMD. Alle 13:44 italiane il titolo scambiava a 508,46 dollari (−4,79% rispetto alla chiusura di venerdì). Nvidia valeva 158,04 dollari alle 13:44 (−2,95%) e Broadcom 335,25 dollari alle 13:44 (−3,39%). Per Nvidia è l’ultima seduta intera prima della pubblicazione dei risultati trimestrali, prevista per martedì sera.

A che ora sono arrivati i minimi e quanto è scesa ciascuna azione

Il registro del premercato Nasdaq per Nvidia colloca il minimo alle 13:30:01 italiane. Rispetto ai 162,85 dollari della chiusura ordinaria del 13 novembre, quel prezzo corrisponde a una variazione del −4,45%. Per Broadcom il minimo rilevato è di 332,08 dollari alle 13:31:03, contro i 347,01 di venerdì. Per AMD è di 503,00 dollari alle 13:31:33, da una chiusura di 534,06. Sono prezzi di scambi già avvenuti durante il premercato. La prima transazione della seduta ordinaria arriverà alle 15:30 italiane.

Confrontare i tre titoli in dollari può trarre in inganno. Un movimento di cinque dollari incide molto di più su un’azione che ne vale circa 160 che su una che ne vale oltre 500. Per questo abbiamo sottratto a ciascun minimo la chiusura del medesimo titolo e diviso la differenza per quella chiusura. Il risultato per AMD è −5,82%, per Nvidia −4,45% e per Broadcom −4,30%. Le tre percentuali misurano l’escursione dalla seduta precedente, senza supporre che un investitore potesse eseguire i tre ordini nello stesso istante.

Quanto del ribasso è rimasto dopo il minimo

Nell’ultima rilevazione Nvidia scambiava 2,44 dollari sopra il minimo, AMD 5,46 e Broadcom 3,17. Tutte e tre le quotazioni restavano sotto il prezzo di venerdì. Il divario tra AMD e Nvidia era ancora di 1,84 punti percentuali, calcolato sulle variazioni delle ultime transazioni disponibili. Il dato risponde a una domanda diversa da quella sui minimi: dice quanto terreno restava da recuperare al momento dell’osservazione.

Anche il numero di azioni passate di mano era diverso. Nasdaq riportava circa 12.628.241 azioni Nvidia scambiate nel premercato, contro 899.875 AMD e 301.374 Broadcom. Il conteggio riguarda le azioni, mentre per misurare il controvalore in dollari servirebbe anche il prezzo di ogni scambio. E una quota elevata di scambi su Nvidia, presa da sola, non permette di stabilire se gli ordini siano partiti per coprire una posizione prima dei conti o per una revisione delle prospettive industriali.

Il dato che Nvidia ha già comunicato e quello che manca

Martedì 17 novembre, dopo la chiusura ordinaria, Nvidia pubblicherà i risultati del trimestre fiscale terminato il 25 ottobre. Nel precedente comunicato la società aveva indicato ricavi attesi per 108 miliardi di dollari, con una tolleranza del 2% in entrambe le direzioni. Tradotto in valori assoluti, il margine vale 2,16 miliardi: l’intervallo indicato dall’azienda va da 105,84 a 110,16 miliardi. Il consuntivo andrà confrontato con questa forchetta e la nuova previsione andrà letta separatamente, perché si riferirà al trimestre successivo.

Per AMD e Broadcom il confronto di oggi offre quindi una misura della diversa intensità delle vendite su tre titoli dello stesso settore. Per Nvidia si aggiunge una scadenza precisa che può cambiare le valutazioni degli investitori. Il primo riscontro arriverà comunque prima dei conti: all’apertura del mercato ordinario si potrà misurare, usando ancora la chiusura di venerdì come base, quanta parte del ribasso del mattino sia sopravvissuta all’ingresso di un maggior numero di compratori e venditori.