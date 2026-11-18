Le azioni Nvidia rimbalzano nel premercato del 18 novembre dopo i risultati diffusi ieri sera, accompagnate da AMD e Broadcom. L’ultima rilevazione consultata indica Nvidia a 159,31 dollari, +2,48%, mentre AMD tratta a 509,35 dollari, +1,18%, e Broadcom a 347,27 dollari, +1,66%. Il recupero resta più pronunciato di quello osservato sui grandi operatori cloud considerati nel confronto.

Le percentuali sono cambiate rispetto al primo aggiornamento delle 12:12 italiane, quando Reuters segnalava Nvidia a +3,5% e le due concorrenti a +2,9%. La notizia di oggi è la risposta del mercato ai conti, già usciti il 17 novembre. Per capire la divergenza fra fornitori di chip e acquirenti di capacità di calcolo, occorre seguire il percorso economico della stessa spesa.

I prezzi aggiornati e la base di confronto

Le quotazioni seguenti provengono da Stock Analysis. Gli orari sono convertiti in ora italiana; ogni variazione è calcolata rispetto alla chiusura ordinaria del 17 novembre, non rispetto agli scambi serali. Le rilevazioni non sono perfettamente simultanee e descrivono una fotografia indicativa del premercato.

Titolo Chiusura 17 novembre Premercato in USD Variazione Ora italiana Nvidia 155,46 159,31 +2,48% 13:43 AMD 503,41 509,35 +1,18% 13:43 Broadcom 341,60 347,27 +1,66% 13:41 Microsoft 506,24 505,00 −0,24% 13:43 Amazon 257,89 258,09 +0,08% 13:43 Alphabet, classe A 280,20 282,41 +0,79% 13:43

La formula usata è prezzo del premercato diviso per la chiusura precedente, meno uno, moltiplicato per cento. La base conta: usare il prezzo della seduta ancora precedente produrrebbe un rendimento diverso. Inoltre, prima dell’apertura possono esserci meno scambi e differenze più ampie fra proposte di acquisto e vendita. Un rialzo preliminare non garantisce lo stesso movimento alle 15:30 italiane.

Perché i conti Nvidia sostengono anche le rivali

Nel comunicato ufficiale Nvidia, i ricavi trimestrali raggiungono 115,8 miliardi di dollari, +103% annuo; il Data Center vale 107,6 miliardi. Per il trimestre successivo la società prevede 130 miliardi, con tolleranza del 3%, includendo una settimana aggiuntiva. La guidance esclude ricavi Data Center compute dalla Cina.

Queste indicazioni aiutano a valutare la domanda complessiva di infrastrutture. Un grande fornitore che mantiene prospettive di espansione offre un riferimento anche per chi analizza i concorrenti. Il passaggio ai ricavi di AMD o Broadcom, però, dipende da prodotti scelti, contratti, capacità di consegna e quote di mercato. Il rialzo dei loro titoli non equivale all’annuncio di nuovi ordini delle due società.

Nvidia vende piattaforme di calcolo accelerato; AMD opera anche nei processori e negli acceleratori; Broadcom è esposta ai chip personalizzati e alle reti, oltre al software infrastrutturale. L’etichetta comune di intelligenza artificiale comprende quindi attività differenti, che possono beneficiare in misura diversa dello stesso ciclo di investimento.

La stessa spesa è un ricavo per il fornitore e un investimento per il cliente

Per rispondere alla domanda del titolo, il punto di partenza è questa asimmetria economica: chi vende un sistema può registrare ricavi quando sono soddisfatte le condizioni del contratto, mentre chi lo compra deve trasformare la capacità acquistata in servizi remunerativi. Le date degli incassi e dei pagamenti possono essere ancora diverse.

Un operatore cloud deve coprire acquisto dei server, energia, manutenzione e personale, ottenendo sufficiente utilizzo dai clienti. La spesa per infrastrutture viene in parte capitalizzata e incide successivamente sul conto economico attraverso gli ammortamenti. Perciò una crescita degli ordini di chip può rafforzare subito le aspettative sul venditore e lasciare aperta, per l’acquirente, la domanda sul rendimento dell’investimento.

Questa è una chiave di lettura redazionale, non una spiegazione dimostrata di ogni ordine di Borsa. I prezzi incorporano anche notizie specifiche, valutazioni iniziali e posizionamento degli investitori. Microsoft, Amazon e Alphabet hanno inoltre attività diverse dal cloud: il confronto non misura esclusivamente la redditività dei loro data center.

Anche per Nvidia vendite e margini seguono ritmi diversi

Il margine lordo GAAP appena riportato è 74,8%; quello previsto per il trimestre successivo è fra 71% e 72%. Applicando la forchetta al centro della guidance di 130 miliardi, si ottiene un profitto lordo indicativo fra 92,3 e 93,6 miliardi, prima delle spese operative. È un’elaborazione sui parametri societari, non una previsione autonoma sull’utile netto.

Il calcolo mostra perché il solo fatturato non basta: più vendite possono accompagnarsi a una quota percentuale inferiore trattenuta dopo il costo dei prodotti. La crescita resta rilevante, ma l’azionista deve capire quanto diventa risultato operativo e quanto richiede nuovo capitale per sostenere le consegne.

Cosa monitorare all’apertura di Wall Street

Il primo controllo sarà la tenuta del movimento nella seduta ordinaria, insieme ai volumi. Successivamente conteranno le conferme delle società sulla domanda, il mix fra chip standard e personalizzati e la capacità dei clienti cloud di monetizzare gli investimenti. Il confronto utile riguarda l’intera catena: ordini, consegne, utilizzo e incassi. Un’unica mattinata positiva segnala un cambiamento nelle aspettative, senza dimostrare da sola che tutti questi passaggi siano già risolti.