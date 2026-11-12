Per le nuove imprese negli Stati Uniti, ottobre si chiude con 501.609 richieste conteggiate dal Census Bureau, il 6% in meno rispetto a settembre. Quante arriveranno a pagare almeno uno stipendio? Secondo la stima pubblicata il 12 novembre, dalle richieste di ottobre nasceranno 27.867 imprese con personale entro quattro trimestri. Il numero delle future aziende datrici di lavoro attese è sceso dell’1,8% rispetto a quello previsto per le domande presentate un mese prima.

Il primo passaggio è una richiesta fiscale

All’origine delle Business Formation Statistics del Census Bureau ci sono le domande di identificativo fiscale aziendale presentate al fisco federale. Richiederlo è uno dei passi che può compiere chi avvia un’attività. Il modulo contiene elementi utili a capire che cosa intenda fare il richiedente, per esempio se prevede una data per cominciare a pagare salari. L’amministrazione può così seguire nel tempo il percorso che separa l’apertura di una pratica dalla comparsa di un nuovo datore di lavoro.

La base di confronto di ottobre è importante. La tabella ufficiale riporta per settembre un dato destagionalizzato rivisto di 533.637 domande. La differenza è di 32.028 richieste in meno in un mese. La correzione stagionale consente di confrontare mesi con calendari e abitudini di registrazione differenti. Il numero di attività che hanno chiuso, venduto l’azienda o rinunciato a un progetto richiede altre informazioni: qui si contano le pratiche in entrata.

Perché le domande più vicine all’assunzione tengono meglio

A ottobre le richieste che il Census considera a maggiore probabilità di trasformarsi in aziende con personale sono state 144.314, contro 147.268 a settembre. Il calo si ferma al 2%. In termini relativi, il loro peso sale da circa il 27,6% al 28,8% del totale. Dunque diminuiscono anche queste domande, ma la loro quota cresce perché la contrazione è più forte nel resto delle richieste. È una prima spiegazione del motivo per cui il segnale sulle future imprese con dipendenti sia meno negativo del dato generale.

All’interno di quel gruppo si vedono due movimenti diversi. Le domande in cui è indicata una data prevista per i primi salari passano da 35.731 a 34.131, in calo del 4,5%. Quelle presentate da società classificate come corporations salgono invece da 40.980 a 41.137. Un’impresa può rientrare in entrambi i gruppi. Sommare le due righe farebbe quindi contare due volte alcune domande, proprio quelle che presentano più di un segnale di possibile assunzione.

Cosa significa un futuro datore di lavoro ogni diciotto domande

Dividendo le 27.867 aperture con dipendenti previste per le 501.609 richieste dello stesso mese si ottiene il 5,56%, all’incirca una ogni diciotto. Il denominatore comprende anche attività che possono restare a lungo affidate al solo titolare. Perciò quel rapporto sarebbe fuorviante come tasso di successo di una startup: un professionista può iniziare a fatturare, servire clienti e produrre reddito senza assumere personale entro l’anno.

Anche la finestra temporale cambia il significato dei numeri. Un’impresa che inizia a pagare stipendi in ottobre può avere presentato la domanda in primavera. Entrerà nel seguito statistico delle pratiche della primavera. Viceversa, una richiesta presentata a fine ottobre può tradursi in una prima busta paga molti mesi dopo e contribuire comunque alla stima pubblicata oggi.

Chi segue il mercato del lavoro può usare il rapporto per osservare quanti nuovi soggetti potrebbero cominciare ad assumere. Un’impresa con un dipendente e una con cinquanta valgono entrambe un’unità in questo conteggio. Per sapere quanto reddito arrivi effettivamente ai lavoratori bisogna passare ai salari e alla quota del prodotto che va al lavoro. La novità di ottobre riguarda il passaggio precedente: si restringe il bacino di aspiranti imprenditori, mentre al suo interno aumenta il peso dei progetti più vicini a diventare datori di lavoro.