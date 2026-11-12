Nel Regno Unito il PIL reale è cresciuto dello 0,7% tra luglio e settembre rispetto al trimestre precedente, quando l’aumento era stato dello 0,5%. La prima stima pubblicata il 12 novembre dall’Office for National Statistics descrive un’estate in cui l’economia ha guadagnato terreno soprattutto all’inizio. A luglio l’attività è salita dello 0,4% su giugno. Agosto ha conservato quel livello, mentre settembre ha aggiunto un altro 0,2%.

Perché un agosto fermo pesa diversamente da un agosto in calo

Immaginiamo di assegnare alla produzione di giugno un valore pari a 100. Applicando le variazioni mensili arrotondate dell’ONS, luglio arriva a 100,4 e agosto resta a 100,4. Settembre chiude intorno a 100,6. Anche nel mese in cui la crescita si è fermata, dunque, l’economia ha prodotto più che a giugno. Questi valori sono un esempio di calcolo ricavato dai tassi pubblicati.

Per calcolare la crescita trimestrale occorre confrontare il livello medio di luglio, agosto e settembre con quello di aprile, maggio e giugno. Sommare le tre percentuali mensili risponde a una domanda diversa: di quanto è cambiata l’attività fra l’inizio e la fine dell’estate? Il peso di luglio si ritrova nella media di tutto il trimestre proprio perché nei due mesi successivi il suo guadagno è stato mantenuto.

La revisione di agosto e il confronto con un anno prima

Nel bollettino trimestrale dell’ONS, la variazione di agosto passa dal +0,1% della stima precedente a zero. Quella di luglio resta invariata. Rispetto al terzo trimestre del 2025 il PIL reale risulta più alto dell’1,9%. L’accelerazione rispetto alla primavera è invece di due decimi di punto, la differenza tra lo 0,7% e lo 0,5%.

Per un’impresa che deve stimare la domanda autunnale, la distinzione conta: usare lo 0,7% come ritmo mensile di partenza sovrastimerebbe lo slancio osservato a settembre. Il prossimo dato mensile permetterà di verificare se la ripresa è proseguita a ottobre. Anche il confronto fra il PIL italiano e quello dell’eurozona richiede periodi omogenei: la variazione annua e quella sul trimestre precedente descrivono due aspetti diversi dell’economia.