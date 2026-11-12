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BTP, il Tesoro offre fino a 7,25 miliardi di euro su tre scadenze: perché la cedola del 4,10% sul Green a 20 anni racconta solo una parte del costo

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Palazzo istituzionale italiano e cartella finanziaria, con scritta BTP.
Sul ventennale il Tesoro offre fino a 1,5 miliardi. La cedola vale 41 euro annui per mille nominali, mentre il costo del finanziamento dipende dal prezzo di aggiudicazione.

Il Tesoro offre BTP per un massimo di 7,25 miliardi di euro nell’asta del 12 novembre. Solo una parte, fino a 1,5 miliardi, riguarda il BTP Green che scade il 30 aprile 2046. Il titolo paga una cedola annua lorda del 4,10%. Per sapere quanto costa oggi allo Stato finanziarsi su quella scadenza bisogna però conoscere anche il prezzo al quale gli intermediari si aggiudicano i titoli.

Quanto pesa davvero il ventennale

Il programma prevede da 2,25 a 2,5 miliardi di euro sul BTP con scadenza settembre 2029, da 2,75 a 3,25 miliardi sul settembre 2033 e da 1 a 1,5 miliardi sul Green. Sommando gli estremi, l’intervallo dell’offerta ordinaria va da 6 a 7,25 miliardi. Se ogni titolo raggiungesse il massimo, il ventennale rappresenterebbe circa il 21% del totale. La raccolta maggiore riguarderebbe quindi la scadenza intermedia. Le condizioni dell’operazione figurano nell’annuncio di emissione della Banca d’Italia.

Perché 41 euro di interessi non bastano a misurare il costo

Su mille euro nominali del Green, il 4,10% corrisponde a 41 euro lordi di interessi per un anno intero. La riapertura conserva la cedola delle tranche precedenti. Cambia invece il ricavo che il Tesoro ottiene vendendo oggi la stessa promessa di pagamento. Se il prezzo di aggiudicazione scende sotto 100, lo Stato incassa meno del capitale nominale che dovrà rimborsare alla scadenza. Il rendimento per chi compra sale quindi sopra la cedola. Con un prezzo superiore a 100 il rapporto si inverte.

Anche per il risparmiatore conta distinguere la quotazione per cento euro di nominale dall’esborso effettivo, che può comprendere gli interessi già maturati. Un esempio di acquisto di BTP con prezzo e rateo mostra come passare dall’uno all’altro.

Il confronto da fare dopo l’asta

Il risultato da cercare è il rendimento lordo di aggiudicazione di ciascuna tranche. Sottraendo quello del triennale da quello del Green si misura quanti punti percentuali separano le due scadenze nella stessa mattina. Moltiplicando la differenza per cento la si esprime in punti base. Questo confronto riguarda il costo marginale delle emissioni odierne. Per stimare la spesa per interessi dell’intero debito pubblico occorrono anche i volumi in circolazione e le condizioni dei titoli emessi negli anni precedenti.

Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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