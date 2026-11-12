Nel mercato delle case USA, a ottobre le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite del 5,5% rispetto a settembre, al ritmo più lento da agosto 2010. Nello stesso mese il prezzo mediano di vendita ha raggiunto 416.700 dollari, lo 0,4% in più rispetto a un anno prima. Per una famiglia che ha bisogno di un mutuo, però, il confronto più significativo riguarda la rata: basta tenere fermo il prezzo della casa e applicare i tassi dei due mesi per vedere quanto sia diventato più difficile comprarla.

Quanto aumenta la rata sulla stessa abitazione

Il rapporto di ottobre della National Association of Realtors, pubblicato il 12 novembre, riporta un tasso medio del 7,33% sui mutui trentennali a tasso fisso, contro il 6,86% di settembre. Prendiamo la stessa casa da 416.700 dollari in entrambi i mesi. Con un anticipo del 20%, pari a 83.340 dollari, la somma da finanziare è di 333.360 dollari. Su trent’anni, con rate mensili costanti, capitale e interessi passano da circa 2.187 a 2.292 dollari al mese.

La differenza, calcolata prima degli arrotondamenti, è di circa 106 dollari al mese. È un esempio che esclude imposte sulla proprietà, assicurazione e spese di finanziamento. Isola però un effetto che il prezzo esposto nell’annuncio nasconde: anche se il venditore accetta esattamente la stessa cifra, chi accende il mutuo a ottobre deve trovare in bilancio quasi 1.270 dollari in più nel primo anno. Chi possiede già la casa con un mutuo fisso conserva invece il tasso pattuito.

Perché il prezzo mediano può salire mentre si vende meno

I due numeri del rapporto descrivono aspetti diversi e usano due basi di confronto. Il calo del 5,5% riguarda il numero di transazioni rispetto al mese precedente. L’aumento dello 0,4% confronta invece il prezzo mediano con ottobre 2025, quando era di 414.900 dollari. La mediana divide a metà gli acquisti effettivamente conclusi: una diversa combinazione di aree geografiche, metrature e fasce di prezzo può spostarla anche se il valore di una particolare abitazione resta fermo.

L’Ovest americano offre un esempio concreto. In quella regione le vendite sono diminuite del 14,5% in un anno, ma il prezzo mediano è rimasto invariato a 624.300 dollari. Nel Sud, invece, sono scesi sia gli scambi sia il prezzo mediano, quest’ultimo dello 0,4%. Il dato nazionale riunisce entrambe le esperienze. Per una famiglia che deve decidere quanto offrire su una casa specifica, i prezzi delle compravendite concluse nel quartiere sono un riferimento più vicino della mediana degli Stati Uniti.

Che cosa cambia per chi cerca casa e per chi vende

A fine ottobre erano disponibili 1,59 milioni di abitazioni. Al ritmo corrente di vendita corrispondono a 5,1 mesi di offerta, contro 4,7 mesi a settembre. Anche il tempo mediano trascorso sul mercato si è allungato, da 33 a 35 giorni. Chi compra ha quindi più scelta rispetto al ritmo a cui le case trovano acquirenti. Il finanziamento resta però un ostacolo: la quota delle vendite a persone al primo acquisto è scesa dal 31% al 29% in un mese.

I 3,75 milioni di vendite indicati dalla NAR sono un ritmo annuo destagionalizzato: è il volume che si raggiungerebbe in dodici mesi mantenendo il passo di ottobre. La statistica registra il passaggio di proprietà di case esistenti. Per capire se i costruttori stiano preparando altra offerta servono invece i dati su permessi e nuovi cantieri. Per chi vende oggi, i due giorni in più sul mercato e l’aumento delle alternative già visitabili raccontano la concorrenza più immediata.