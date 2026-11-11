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BCE, le importazioni di diesel via mare nell’UE sono scese del 56% rispetto a prima del conflitto: perché il prezzo del petrolio spiega solo parte del pieno

Di
Antonio Brugnano
Del
TradingCenter.it

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Pompa del gasolio davanti a una raffineria con la scritta BCE
BCE, importazioni di diesel via mare in calo del 56% nell’UE
In sintesi
  • Dal barile di greggio al litro di gasolio
  • Perché diesel e benzina possono muoversi a velocità diverse

La BCE ha misurato quanto si siano ridotte le forniture di carburanti raffinati all’Unione europea: a fine settembre le importazioni via mare di diesel erano inferiori del 56% rispetto al periodo precedente il conflitto in Medio Oriente. Per la benzina il divario era del 52%. Si tratta dei flussi marittimi in entrata nell’UE. Nel serbatoio di un automobilista europeo entra anche carburante prodotto dalle raffinerie del continente.

Dal barile di greggio al litro di gasolio

Nel suo studio sui costi di raffinazione pubblicato l’11 novembre, la banca centrale distingue il prezzo del greggio da quello del prodotto che esce dalla raffineria. Quando diminuisce la disponibilità di diesel già raffinato, rimpiazzare un carico diventa più costoso anche a parità di prezzo del petrolio. La differenza fra il valore del prodotto e quello del greggio incorpora trasporto, assicurazione, lavoro e remunerazione del produttore. Scambiarla per un utile netto sovrastimerebbe il guadagno delle raffinerie.

Perché diesel e benzina possono muoversi a velocità diverse

Dall’invasione russa dell’Ucraina, la BCE calcola un differenziale medio di circa 28 dollari per barile per il diesel e 14 per la benzina. Sono medie del periodo e riguardano il mercato dei prodotti raffinati. Al distributore entrano nel conto anche cambio, distribuzione, accise e IVA. Un’impresa di autotrasporto che prepara il budget del gasolio ha quindi due prezzi da seguire, quello del barile e quello del diesel all’ingrosso. Il primo da solo lascia fuori una parte del costo, come mostra anche il confronto fra previsioni sul Brent e prezzi pagati dai consumatori.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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