Economia USA: nel terzo trimestre del 2026 la quota del prodotto delle imprese non agricole destinata alla remunerazione del lavoro è scesa al 53%, il minimo della serie iniziata nel 1947. È un dato sulla distribuzione del valore prodotto, che aiuta a capire perché un’economia più produttiva possa offrire benefici molto diversi a imprese e famiglie.

Il rapporto preliminare BLS su produttività e costi, diffuso il 5 novembre, indica una produttività in aumento del 3,6% sul trimestre a ritmo annualizzato e del 2,1% su base annua. I compensi reali orari crescono dell’1% rispetto a un anno prima. Questi movimenti possono coesistere: una quota più bassa del prodotto può accompagnarsi a un aumento del potere d’acquisto medio.

Che cosa significa davvero il 53%

Il perimetro è il settore delle imprese non agricole, non l’intero PIL americano. La misura esclude, fra l’altro, amministrazioni pubbliche, istituzioni senza scopo di lucro e attività delle famiglie incluse nella contabilità nazionale. Parlare genericamente di tutta la ricchezza americana assegnata ai lavoratori renderebbe il dato impreciso.

Anche la remunerazione è più ampia della busta paga netta: comprende salari e altre componenti del costo sostenuto per il lavoro, inclusi benefit e contributi dei datori. Per i lavoratori autonomi il BLS utilizza una stima. Il valore non descrive quindi quanto denaro spendibile finisca sul conto di un dipendente medio.

La quota complementare, inoltre, non coincide automaticamente con l’utile netto distribuibile agli azionisti. Per giudicare una società servono il suo conto economico, gli investimenti necessari a mantenere la capacità produttiva e la capacità di trasformare il risultato operativo in cassa.

Più produzione per ora può alleggerire i costi

La produttività misura quanto prodotto reale viene ottenuto per ora lavorata. Il suo miglioramento consente, in linea teorica, di pagare di più un’ora di lavoro senza aumentare nella stessa misura il costo incorporato in ciascuna unità prodotta.

Nel rapporto il costo del lavoro per unità di prodotto scende dello 0,7% sul trimestre annualizzato, mentre resta superiore del 2,4% a un anno prima. Il segnale favorevole del trimestre, dunque, convive con un incremento annuale: i periodi di confronto vanno mantenuti distinti.

Il ritmo annualizzato proietta su un anno la variazione trimestrale; il confronto annuo misura invece il cambiamento effettivo rispetto allo stesso trimestre precedente. Questa differenza evita di leggere il 3,6% come un aumento della produttività già realizzato in dodici mesi.

Perché il vantaggio può distribuirsi in modo diseguale

Un’impresa che produce di più con le stesse ore può destinare il beneficio a salari, prezzi più competitivi, investimenti o margini. La scelta dipende da concorrenza, contratti, domanda e necessità finanziarie. Il dato nazionale osserva l’esito aggregato, senza identificare una decisione comune a tutte le aziende.

Per le famiglie conta anche chi riceve gli aumenti. Una crescita media può concentrarsi in alcune professioni e lasciare altri lavoratori con guadagni più modesti. Lo stesso incremento percentuale produce effetti differenti per chi deve coprire tutte le spese correnti e per chi dispone già di una riserva di risparmio.

L’analisi completa integra quindi la produttività con le altre misure dei salari e del costo del lavoro negli Stati Uniti. Gli indicatori rispondono a domande diverse e non vanno sostituiti l’uno all’altro soltanto perché riportano tutti percentuali sulle retribuzioni.

Che cosa cambia per inflazione e imprese quotate

Una produttività più forte può offrire spazio per sostenere le retribuzioni contenendo le pressioni sui prezzi. È uno scenario favorevole, la cui realizzazione dipende però anche da energia, materie prime e condizioni della domanda. Un costo del lavoro unitario più debole non garantisce da solo una discesa dell’inflazione al consumo.

Per gli investitori, il controllo utile è capire se il miglioramento emerge nei risultati delle singole società e quanto costa ottenerlo. Un investimento tecnologico può accrescere la produzione futura, ma richiede risorse oggi. La crescita della produttività aggregata non dimostra che l’intelligenza artificiale sia la causa del movimento né che ogni impresa tecnologica ne ricavi un vantaggio economico.

Le note metodologiche BLS richiamano diverse possibili influenze: tecnologia, capitale investito, organizzazione e utilizzo della capacità produttiva. Il rapporto resta una stima preliminare. Per valutare la sostenibilità del miglioramento sarà più utile seguirne la continuità e la diffusione fra attività diverse che trasformare un singolo trimestre in una promessa di margini permanentemente più alti.