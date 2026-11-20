Google avrebbe ridotto i programmi di consegna dei TPU 8i per il 2027, secondo un’indagine di Ming-Chi Kuo riportata da Investing.com il 20 novembre alle 17:25 italiane. La riduzione stimata è di circa un milione di chip, pari al 20% del piano precedente. Nella ricostruzione, i processori interessati sono progettati con Broadcom, mentre crescerebbe il ricorso ai TPU 8t associati a MediaTek. Si tratta di un’indiscrezione, non di una revisione annunciata da Google.

Alle 17:57 italiane Broadcom scambiava a 310,70 dollari, in ribasso del 10,37% rispetto alla chiusura precedente di 346,65 dollari, secondo la rilevazione intraday di Investing.com. Il movimento coincide con una seduta di forte pressione sui semiconduttori: attribuire l’intera perdita a questa singola notizia sarebbe una conclusione non dimostrata.

Perché conta per Alphabet e per i fornitori

Per chi segue le azioni Alphabet, il punto è capire come Google intenda distribuire la capacità di calcolo disponibile. Una variazione del mix di acceleratori può modificare gli ordini dei fornitori senza implicare una riduzione proporzionale degli investimenti complessivi nell’intelligenza artificiale. Per Broadcom, invece, una minore quantità di prodotti attesi può incidere sulle aspettative di vendita, ma l’entità economica dipende dai contratti, dal prezzo medio e dai servizi inclusi.

Un chip destinato all’addestramento e uno ottimizzato per rispondere alle richieste degli utenti svolgono funzioni diverse. Anche quando appartengono alla stessa generazione, contarli come unità equivalenti può dare una rappresentazione incompleta della capacità acquistata e del suo valore.

I numeri della segnalazione e quelli ufficiali

Se un milione rappresenta circa il 20% del piano precedente, il riferimento implicito è intorno a cinque milioni di unità, che scenderebbero a quattro milioni. È una semplice elaborazione della stima riferita, non una quantità confermata dalla società. Secondo la stessa ricostruzione, i tagli riguarderebbero soprattutto la versione 8i Max, mentre l’aumento dei sistemi collegati a MediaTek non è quantificato né definitivo.

Il confronto finanziario ufficiale arriva dalla conference call Alphabet del 28 ottobre. Google Cloud aveva registrato ricavi trimestrali di 30,7 miliardi di dollari, in crescita del 103% annuo. La società aveva mantenuto gli investimenti in conto capitale 2026 tra 195 e 205 miliardi di dollari e indicato un ulteriore aumento significativo nel 2027. Questi dati descrivono il quadro comunicato allora: non confermano le quantità anticipate oggi dall’analista.

La differenza tra TPU 8t e TPU 8i

Nel documento tecnico ufficiale sui TPU di ottava generazione, Google distingue due architetture specializzate. TPU 8t è ottimizzato per l’addestramento su larga scala, mentre TPU 8i privilegia il post-addestramento e l’inferenza, cioè l’esecuzione dei modelli per produrre risposte. Entrambi possono supportare più fasi del lavoro: la distinzione riguarda l’ottimizzazione, non un’esclusiva assoluta.

Il documento descrive sistemi 8t che arrivano a 9.600 chip e configurazioni 8i fino a 1.152. Sono dimensioni delle architetture, non previsioni di vendite. Memoria e collegamenti tra processori contribuiscono alla prestazione effettiva: per valutare una sostituzione occorre confrontare il costo per lavoro svolto, oltre al numero di componenti.

Il passaggio dagli ordini alla cassa

Durante la call, Alphabet ha spiegato che le vendite di sistemi TPU comportano prima la costruzione delle scorte e poi gli incassi alla consegna. Il management ha precisato che le scorte vengono predisposte sulla base di contratti sottoscritti e che un sistema comprende hardware, rete e software. Per questo una variazione del numero di chip non si traduce automaticamente nella stessa variazione percentuale dei ricavi.

La verifica decisiva sarà una conferma dei volumi e della composizione degli ordini da parte delle aziende interessate. Occorrerà poi capire se cambiano tempi di consegna, valore dei contratti e margini. Finché queste informazioni mancano, stimare una perdita di fatturato in dollari per Broadcom o un guadagno equivalente per MediaTek darebbe una precisione che le fonti disponibili non consentono.