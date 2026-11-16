Indice dei semiconduttori USA e Nasdaq 100 hanno raccontato due sedute diverse a chi seguiva la tecnologia americana lunedì 16 novembre. Alle 16:19 italiane il Philadelphia Semiconductor Index, conosciuto con la sigla SOX, quotava 9.666,16 punti, in calo del 4,73% dalla chiusura precedente. Nello stesso minuto il Nasdaq 100 segnava 27.359,67 punti e perdeva il 2,09%. Per un investitore che venerdì avesse ripartito il capitale in parti uguali fra i due panieri, la perdita più pesante sarebbe arrivata dalla metà dedicata ai chip.

Quanto vale il divario su 10 mila dollari

Il confronto parte dalle due chiusure di venerdì 13 novembre riportate da Nasdaq, 10.146,32 punti per il SOX e 27.943,74 per il Nasdaq 100. I punti di ciascun indice hanno una scala propria. Per confrontarli si divide il livello di lunedì per quello di venerdì e si misura la variazione percentuale. Calcolata sui livelli prima degli arrotondamenti, la distanza fra le due performance arriva a 2,64 punti percentuali. Si tratta di una fotografia a mercati aperti e la distanza può cambiare entro la chiusura di Wall Street.

Immaginiamo due investimenti teorici di 10 mila dollari ciascuno alla chiusura di venerdì, con una replica esatta degli indici di prezzo. L’esposizione ai semiconduttori avrebbe perso 473,24 dollari, quella al Nasdaq 100 ne avrebbe persi 209,02. A parità di capitale iniziale il divario vale quindi circa 264,22 dollari. Il conto esclude commissioni e conversione valutaria. Per un risparmiatore che misura il patrimonio in euro, anche il cambio fra le due date entra nel risultato del suo investimento in dollari.

Che cosa si compra scegliendo il SOX

La metodologia del Philadelphia Semiconductor Index seleziona 30 società quotate negli Stati Uniti attive nella progettazione, produzione, distribuzione o vendita di semiconduttori. Nel paniere possono quindi convivere imprese con clienti, margini e cicli di investimento diversi. Un produttore di memorie risente del prezzo a cui vende i chip, mentre un fornitore di attrezzature dipende anche dalla decisione dei produttori di ampliare o rinviare gli investimenti nelle fabbriche.

Il peso di ogni componente determina quanto una sua variazione muove l’insieme. Per esempio, un titolo che in apertura pesa il 4% e poi scende del 10% sottrae da solo circa quattro decimi di punto al paniere, se tutti gli altri prezzi restano fermi. Per attribuire il ribasso di oggi a una singola società servono quindi sia i pesi di partenza sia le variazioni degli altri componenti. La seduta di Micron a Wall Street offre un caso da confrontare con l’andamento del settore.

Dove si sovrappongono i due indici

Il Nasdaq 100 seleziona grandi società non finanziarie quotate sul mercato Nasdaq. Comprende produttori di chip ma anche gruppi che vendono software, servizi e beni di consumo. Se scende una società presente in entrambi gli indici, il suo contributo cambia in funzione del peso che occupa in ciascuno. A cambiare è anche il restante portafoglio, che può attenuare oppure amplificare il movimento osservato nei semiconduttori.

Per chi possiede già un fondo sul Nasdaq 100, aggiungere un fondo sui chip significa aumentare l’esposizione ad alcune aziende già in portafoglio. Per quantificare la sovrapposizione si possono leggere i pesi pubblicati dai due fondi e moltiplicarli per le rispettive quote del capitale investito. È quel peso complessivo a determinare quanto un movimento del singolo titolo incide sul portafoglio. Il divario di lunedì mostra in dollari quanto possa contare questa scelta anche nel corso di una sola seduta.