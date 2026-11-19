Il mutuo può essere sospeso quando la perdita del lavoro mette in difficoltà la famiglia, ma fermare una rata da 700 euro non significa ricevere un contributo dello stesso importo. Il capitale resta da restituire e una parte degli interessi maturati durante la pausa rimane a carico del cliente. Il Fondo di solidarietà gestito da Consap permette di guadagnare tempo, entro precisi requisiti.

La rata di 700 euro è un esempio illustrativo, non un’offerta bancaria. Se vengono sospese sei rate di questo importo, nel periodo restano disponibili 4200 euro che altrimenti sarebbero usciti dal conto. È liquidità temporaneamente liberata: chiamarla risparmio definitivo confonderebbe il rinvio dei pagamenti con la cancellazione del debito.

Chi può accedere alla sospensione

La scheda del Fondo Consap per i mutui prima casa indica un ISEE non superiore a 30 mila euro e un mutuo di importo fino a 250 mila euro. Le FAQ precisano inoltre che il finanziamento deve essere in ammortamento da almeno un anno. Il beneficio riguarda l’acquisto dell’abitazione principale: un prestito destinato soltanto a ristrutturazione o liquidità non rientra nella stessa disciplina.

Per la cessazione del rapporto di lavoro occorre essere ancora disoccupati al momento della richiesta. L’evento deve essere successivo alla stipula e rientrare nei tre anni precedenti la domanda. Le dimissioni volontarie ordinarie non vanno confuse con quelle per giusta causa, per le quali Consap richiede documentazione specifica. Non basta quindi dichiarare che le entrate sono diminuite: occorre identificare l’evento previsto e dimostrarlo.

Il 50% degli interessi non è metà della rata

Il Fondo copre il 50% degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante la sospensione. La percentuale non si applica ai 700 euro della rata, che normalmente comprendono sia capitale sia interessi. Ecco perché non si può concludere che lo Stato pagherà 350 euro per ogni mese di pausa.

Per capire il meccanismo immaginiamo, separatamente, un debito residuo di 100 mila euro, un tasso annuo costante del 4% e sei mesi di sospensione. Con un calcolo semplificato, gli interessi del periodo sarebbero 100.000 × 4% × 6/12, cioè 2000 euro. La metà coperta dal Fondo sarebbe 1000 euro; gli altri 1000 resterebbero al mutuatario. Sono ipotesi didattiche, non il conteggio di una pratica reale: contratto, giorni effettivi e andamento del tasso possono cambiare il risultato.

Le FAQ Consap chiariscono che la banca non può pretendere, durante la sospensione, il pagamento della quota di interessi rimasta al cliente. Questo tutela la liquidità nel momento difficile, senza azzerare l’onere. Prima di accettare il nuovo piano bisogna farsi indicare per iscritto quando e come verrà recuperata quella quota.

La pausa non dura sempre 18 mesi

Il limite complessivo è di 18 mesi e comprende eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla banca. Avere già utilizzato parte del periodo riduce quindi lo spazio residuo. Per la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario sono previste durate specifiche, legate alla durata dell’evento: il massimo generale non è automaticamente il periodo ottenibile da chiunque.

È utile distinguere anche la sospensione dalla modifica del finanziamento. Nel nostro confronto tra rata, durata e surroga del mutuo mostriamo come una rata inferiore possa accompagnarsi a maggiori interessi complessivi. Anche qui la domanda economica corretta riguarda sia il bilancio di oggi sia i pagamenti futuri.

La domanda parte dalla banca

La richiesta va presentata all’istituto che incassa le rate, con il modulo e gli allegati previsti. Per un licenziamento occorre la relativa lettera; per un contratto a termine servono i documenti del rapporto e della sua cessazione. Lo stato di disoccupazione può essere autocertificato secondo le indicazioni del gestore. L’istituto controlla la documentazione e trasmette la pratica a Consap.

Il termine di 15 giorni solari indicato per la risposta Consap decorre dalla ricezione della documentazione necessaria: non equivale alla promessa che la prima rata successiva alla visita in filiale sarà già bloccata. Finché non arriva una conferma operativa, è prudente continuare a seguire le scadenze concordate, senza revocare autonomamente gli addebiti.

Le tre cifre da chiedere prima di decidere

Il prospetto utile deve mostrare le rate effettivamente rinviate, gli interessi che restano al cliente e la nuova scadenza del finanziamento. A queste cifre va affiancata una previsione realistica delle entrate quando ripartiranno i pagamenti. Se la difficoltà è temporanea, la pausa può evitare di consumare rapidamente la riserva familiare; se le entrate resteranno stabilmente inferiori, serve affrontare con la banca anche la sostenibilità del rimborso successivo.