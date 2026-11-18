Una vacanza da 2500 euro che diventa improvvisamente da 2750 euro non pone soltanto un problema di budget. Se si tratta di un pacchetto turistico, l’aumento di 250 euro equivale al 10% e supera la soglia dell’8% prevista per scegliere il recesso senza spese in questa situazione. Prima di pagare o cancellare tutto, però, bisogna controllare il contratto, il motivo del rincaro e la comunicazione ricevuta. L’esempio è ipotetico, non una segnalazione su un operatore.

Perché 250 euro cambiano le alternative

Il calcolo usa il prezzo complessivo iniziale: 250 diviso 2500, moltiplicato per cento, dà il 10%. L’8% di 2500 euro è invece 200 euro. La norma parla di aumento superiore all’8%: un rincaro di 200 euro esatti non supera quel limite, mentre 250 euro sì. Non bisogna dividere l’aumento per l’acconto già versato, perché si otterrebbe una percentuale riferita alla grandezza sbagliata.

Immaginiamo di avere pagato soltanto un acconto di 500 euro. Il nuovo supplemento sarebbe il 50% dell’acconto, ma il rincaro del pacchetto resterebbe il 10%. Questa distinzione aiuta a leggere una richiesta di saldo senza farsi ingannare né dall’importo apparentemente piccolo né dal rapporto con il solo denaro già uscito dal conto.

Non basta scrivere che sono aumentati i costi

Gli articoli 39 e 40 del Codice del turismo prevedono condizioni specifiche. La revisione deve essere espressamente prevista nel contratto, insieme al diritto alla riduzione e al criterio di calcolo. Le cause ammesse riguardano costi energetici del trasporto, determinate tasse o diritti imposti da terzi e cambi pertinenti al pacchetto. Un richiamo generico all’inflazione non dimostra, da solo, il rispetto di queste condizioni.

La comunicazione deve arrivare su supporto durevole, con giustificazione e calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. Un aumento sotto l’8% non è dunque automaticamente legittimo: restano da verificare clausola, causa e preavviso. Un messaggio ricevuto pochi giorni prima della partenza merita un controllo specifico, anche se riguarda una cifra contenuta.

Recedere senza penali richiede una risposta chiara

La guida istituzionale sui pacchetti turistici conferma che oltre l’8% il viaggiatore può recedere senza spese. La scelta va comunicata entro il periodo ragionevole indicato dall’organizzatore. È importante distinguere la dichiarazione di recesso per la modifica proposta da una generica rinuncia al viaggio, che potrebbe essere trattata secondo le condizioni ordinarie di cancellazione.

Conviene conservare contratto, prezzo originario, ricevute e avviso di rincaro, rispondendo attraverso un canale che permetta di dimostrare contenuto e data. Il silenzio non è una strategia prudente: la comunicazione deve indicare anche le conseguenze della mancata risposta. Se viene proposto un pacchetto sostitutivo, vanno confrontati servizi, qualità e prezzo, senza assumere che l’alternativa sia necessariamente conveniente.

Quando si esercita il recesso previsto e non si accetta un pacchetto sostitutivo, il rimborso dei pagamenti effettuati deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni. Nell’esempio dell’acconto da 500 euro, la somma già versata è quella da ricostruire; non si riceve automaticamente il prezzo totale di 2500 euro se non lo si era pagato.

La tutela del pacchetto non copre ogni spesa della vacanza

Il primo controllo resta la natura del contratto. Queste regole non possono essere trasferite automaticamente al singolo biglietto aereo o alla camera d’albergo prenotata separatamente. Anche spese accessorie acquistate fuori dal pacchetto richiedono una verifica propria: ottenere il rimborso del pacchetto non significa recuperare qualsiasi costo collegato al viaggio.

Per il budget conviene distinguere prezzo contrattuale, extra volontari e costi d’uso durante il soggiorno, come quelli del telefono collegato a una rete marittima. La decisione tra partire e recedere nasce dal confronto di questi importi con le alternative disponibili, dopo avere verificato il diritto applicabile. Il 10% dà una misura precisa del rincaro, ma sono documenti e modalità della variazione a rendere esercitabile la tutela.