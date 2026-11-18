Un figlio di 26 anni con 3 mila euro di reddito annuo può dipendere ancora quasi interamente dai genitori e, nello stesso tempo, non essere più fiscalmente a carico. Il motivo è la soglia di 2840,51 euro applicabile oltre i 24 anni. Il confronto, però, va fatto con il reddito rilevante ai fini fiscali, al lordo degli oneri deducibili: non basta guardare il netto accreditato o usare senza verifiche il lordo contrattuale della retribuzione.

I 159,49 euro che fanno cambiare il risultato

Nel nostro esempio ipotetico, i 3 mila euro sono già il reddito annuo da confrontare con il limite. La differenza è 159,49 euro: 3000 meno 2840,51. Il superamento corrisponde a circa il 5,6% della soglia. Non significa che il genitore debba pagare una nuova imposta del 5,6%, né che perda soltanto una detrazione calcolata sui 159,49 euro eccedenti.

La soglia serve a stabilire una condizione, non uno scaglione di tassazione. Se il requisito reddituale annuale manca, non si può considerare il figlio a carico soltanto nei mesi precedenti al superamento. Un guadagno concentrato alla fine dell’anno può quindi richiedere di correggere il trattamento fiscale applicato in precedenza. È diverso dal conteggio dei mesi legato a eventi anagrafici, come la nascita.

A 26 anni non vale la soglia di 4 mila euro

La ricostruzione della Camera sulla tassazione delle persone fisiche conferma i due limiti: 2840,51 euro in generale e 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Per il ventiseienne dell’esempio non si può applicare la soglia più alta solo perché vive ancora con i genitori, studia o svolge un lavoro discontinuo.

L’INPS ricorda inoltre che, per la detrazione ordinaria per figli a carico, la fascia anagrafica va da 21 anni compiuti a meno di 30, con la specifica eccezione prevista per la disabilità accertata dai 30 anni. Essere nella fascia giusta non basta: deve essere rispettato anche il requisito economico. Età e reddito sono due verifiche distinte.

Quanto perde il genitore non si legge dal solo reddito del figlio

L’importo di 950 euro richiamato dalla disciplina è una detrazione teorica di riferimento, non un rimborso fisso per ogni famiglia. Il beneficio effettivo dipende anche dal reddito del genitore e dalle condizioni applicabili. L’INPS indica, per genitori non legalmente ed effettivamente separati, la ripartizione ordinaria al 50%, oppure, previo accordo, l’attribuzione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Per capire l’impatto sul bilancio familiare bisogna quindi ricostruire quanto era stato effettivamente riconosciuto, evitando di sottrarre automaticamente 950 euro dai nuovi guadagni del figlio. Se entrambi i genitori hanno indicato lo stesso figlio nelle proprie comunicazioni fiscali, il controllo riguarda entrambe le posizioni. Una verifica comune evita che uno corregga i dati mentre l’altro mantenga un beneficio non spettante.

Anche le spese pagate per lui richiedono un controllo

La perdita del carico fiscale può incidere sulle agevolazioni per spese sostenute nell’interesse del figlio quando la specifica norma richiede quel requisito. Non comporta però che qualunque pagamento fatto dal genitore diventi indetraibile per la stessa ragione: ogni voce ha condizioni proprie. La disciplina distingue il beneficio per carichi di famiglia dai benefici collegati a particolari oneri.

Un esempio da leggere separatamente è la detrazione degli abbonamenti a bus e metro, con un proprio limite di spesa e documenti da conservare. Aver pagato con il conto del genitore non risolve da solo il problema del requisito familiare. Ricevuta, intestazione e soggetto che sostiene la spesa devono essere coerenti con la regola dell’agevolazione richiesta.

Il controllo utile prima del conguaglio

A novembre conviene riunire le certificazioni disponibili e stimare le entrate ancora attese, distinguendo reddito fiscale, contributi e ritenute. Se ci sono più datori di lavoro, una sola busta paga non rappresenta necessariamente l’intero anno. Per somme di natura diversa va verificato il trattamento specifico, senza presumere che ogni accredito sia reddito o che ogni somma esente sia irrilevante per qualsiasi limite.

Quando cambiano le condizioni dichiarate, occorre informare il sostituto d’imposta e verificare conguaglio e successiva dichiarazione, anche con l’assistenza del CAF. L’INPS prevede espressamente la comunicazione delle variazioni per le prestazioni che eroga. Il punto non è scoraggiare il lavoro del figlio: è evitare che una nuova entrata venga conteggiata nel budget insieme a detrazioni che non spettano più.