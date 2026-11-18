Trovare 1500 euro di pagamenti mai autorizzati sul conto non significa dover aspettare settimane per conoscere la prima risposta economica della banca. La disciplina prevede un rimborso tempestivo, con un termine riferito alla giornata operativa successiva alla conoscenza dell’operazione. Ma non è una garanzia incondizionata contro qualsiasi perdita: contano autorizzazione, condotta del cliente e circostanze della contestazione. La cifra è un esempio ipotetico, utile per capire quanto pesa anche un ritardo breve.

Il danno immediato è anche un problema di liquidità

Con 2500 euro disponibili prima dell’addebito, una sottrazione di 1500 euro lascia soltanto 1000 euro: il 60% della disponibilità iniziale è temporaneamente venuto meno. Se nei giorni successivi sono previsti 800 euro di affitto e 300 di altre spese, mancano 100 euro per coprire entrambe le uscite. Non occorre che il conto diventi subito negativo perché l’episodio crei difficoltà concrete.

Questo calcolo non stima un risarcimento automatico e non indica il saldo medio delle famiglie. Mostra perché la data del rimborso conta quanto il suo importo. Quando si ricostruisce l’accaduto, è utile separare i 1500 euro contestati dagli altri movimenti regolari, conservando una situazione del conto che renda leggibili le conseguenze dell’addebito.

Da quando parte il termine della banca

La Banca d’Italia spiega le regole del disconoscimento: il rimborso deve avvenire immediatamente e, al più tardi, entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il prestatore conosce l’operazione non autorizzata. Non equivale sempre a ventiquattro ore di calendario. Il conto va ripristinato anche sotto il profilo della valuta, evitando gli effetti dell’addebito sugli interessi.

Il cliente deve segnalare il problema appena lo scopre; il limite ordinario di tredici mesi dall’addebito non è un invito ad aspettare. Occorre utilizzare i canali ufficiali dell’intermediario per il blocco dello strumento e la contestazione, conservando il numero della pratica. Non si devono comunicare codici a interlocutori che telefonano promettendo di recuperare il denaro.

Un codice usato non dimostra automaticamente la colpa grave

La comunicazione di vigilanza del 17 giugno 2024 richiede valutazioni concrete. La presenza dell’autenticazione forte non basta, da sola, a dimostrare dolo o colpa grave del cliente. L’intermediario deve motivare il diniego sulla base della ricostruzione del caso, senza affidarsi a un automatismo del tipo «è stato inserito il codice, quindi il rimborso è escluso».

Se vi è un motivato sospetto di frode del cliente, il rimborso può essere sospeso con segnalazione alla Banca d’Italia. Dolo e colpa grave possono inoltre escludere la tutela nelle condizioni previste dalla disciplina. Un accredito iniziale non chiude necessariamente l’istruttoria: successivi accertamenti possono portare a un riaddebito, che deve essere spiegato al cliente.

La banca non può subordinare l’avvio della pratica alla presentazione della denuncia alle autorità, pur potendola richiedere successivamente per gli approfondimenti. Per questo conviene tenere distinti l’avviso immediato all’intermediario e la raccolta ulteriore dei documenti: attendere di completare ogni passaggio può ritardare inutilmente la segnalazione.

Acquisto contestato e pagamento non autorizzato sono casi diversi

Se il pagamento era stato autorizzato ma il venditore non consegna il prodotto, il problema riguarda anzitutto il rapporto commerciale. Le FAQ ufficiali della Banca d’Italia distinguono questa situazione dal disconoscimento. L’eventuale chargeback della carta è una tutela aggiuntiva contrattuale, con condizioni e scadenze proprie: non va confuso con il rimborso previsto per l’operazione non autorizzata.

Anche una preautorizzazione per il deposito dell’auto a noleggio può ridurre la disponibilità senza essere un acquisto fraudolento. Prima di contestare, bisogna leggere stato, beneficiario e causale del movimento. Una descrizione precisa evita di aprire una pratica per un motivo diverso da quello effettivo.

Se la risposta dell’intermediario non risolve il problema, si può presentare reclamo e valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che prevede un contributo di 20 euro. L’esposto alla Banca d’Italia ha invece funzione di segnalazione e non assegna direttamente il rimborso individuale. Un fascicolo ordinato, con importi, date e risposte ricevute, aiuta a sostenere la richiesta senza trasformare un diritto in una promessa di recupero certo.